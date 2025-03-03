Стоимость пребывания на борту единственного люксового лайнера, который пришвартуется на Гран-при Монако 2025 года

С 21 по 26 мая EXPLORA II, последняя новинка флота от Explora Journeys, станет самым престижным судном на Гран-при Монако. Роскошная яхта, пришвартованная всего в 150 метрах от знаменитой трассы, подарит своим привилегированным гостям уникальные впечатления. Полное погружение, захватывающие дух виды и пятизвездочный сервис – вот что обещает этот невероятно дорогой отдых.

Во время своего первого визита в Княжество EXPLORA II позволит своим пассажирам следить за Гран-при Монако в исключительных условиях. На борту лайнера пять роскошных спа-центров, шесть ресторанов, отмеченных звездами Мишлен, и 461 грандиозный люкс обеспечат максимальный комфорт между двумя захватывающими моментами в самом сердце Формулы-1.

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© Explora Journeys

Цена за шесть дней и пять ночей в классическом люксе – от 11 290 евро на человека и доходит до 147 200 евро за самые эксклюзивные люксы. Для самых страстных поклонников автоспорта в качестве дополнения к этому и без того необыкновенному пребыванию можно воспользоваться VIP-доступом, включая места на трибуне 2 или в престижном Paddock Club™.

© Explora Journeys

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Эксклюзивное присутствие в порту Эркюль

Пришвартованное в гавани Ренье III судно EXPLORA II получило эксклюзивное право встать на якорь в это время благодаря переговорам с MSC Cruises. С 2022 года компания является глобальным партнером Формулы-1, что может объяснить эту абсолютно уникальную возможность.

Президент и генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали рад прибытию: «Прибытие EXPLORA II на Гран-при Монако предоставит зрителям эксклюзивные и по-настоящему уникальные впечатления, сделав это знаковое событие еще более необычным».

© Explora Journeys

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