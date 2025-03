Découvrez le prix du séjour à bord du seul navire de luxe amarré au Grand Prix de Monaco 2025

Du 21 au 26 mai prochain, l’EXPLORA II, tout dernier navire de la flotte Explora Journeys, sera le navire le plus prestigieux du Grand Prix de Monaco. Le somptueux yacht, amarré à seulement 150 mètres du célèbre circuit, offrira une expérience inédite à ses invités privilégiés. Immersion totale, vues imprenables et service cinq étoiles : voici ce que promet ce séjour aux prix exorbitants.

Pour sa première venue en Principauté, l’EXPLORA II permettra à ses passagers de suivre le Grand Prix monégasque dans des conditions comme nul part ailleurs. À bord du navire, cinq spas de luxe, six restaurants étoilés et 461 suites grandioses offriront le confort ultime entre deux moments de frissons au cœur de la Formule 1.

© Explora Journeys

Le tarif pour cinq nuits et six jours débute à 11 290 euros par personne pour une suite classique, et grimpe jusqu’à 147 200 euros pour les suites les plus exclusives. Pour les plus passionnés de sport automobile, un accès VIP, comprenant des places en Tribune 2 ou bien dans le prestigieux Paddock Club™, peut être ajouté en supplément pour compléter ce séjour déjà hors norme.

© Explora Journeys

Une présence exclusive dans le Port Hercule

Amarré le long de la digue Rainier-III, l’EXPLORA II a obtenu l’exclusivité de jeter l’ancre à cette période grâce aux négociations de MSC Croisières. Depuis 2022, la compagnie est partenaire mondial de la Formule 1, ce qui pourrait expliquer cette opportunité absolument unique.

Le Président et PDG de la Formule 1, M. Stefano Domenicali, se réjouit de cette venue : « L’arrivée d’EXPLORA II au Grand Prix de Monaco offrira aux passionnés une expérience haut de gamme et vraiment unique pour rendre cet événement emblématique encore plus spécial. »

© Explora Journeys

