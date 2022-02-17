17 января Изабель Берро Амадей (Isabelle Berro Amadei) официально вступила в должность Государственного Советника – Министра иностранных дел и международного сотрудничества.

«Для меня это огромное удовольствие и большая честь». 17 января Изабель Берро Амадей сменила Лорана Ансельми (Laurent Anselmi) на посту Государственного Советника – Министра иностранных дел и международного сотрудничества. В своем интервью Monaco Info она поделилась первыми впечатлениями, а также рассказала о своих дальнейших планах.

Не так давно Изабель Берро Амадей вернулась в Княжество после окончания службы в должности Чрезвычайного и Полномочного Посла при Его Величестве Короле Бельгии. Несмотря на нынешнюю ситуацию с коронавирусом, она была рада своему возвращению в Монако – «маленькую страну с большим сердцем». «Работать в условиях пандемии достаточно непросто, особенно когда ты –дипломат, но мы смогли подстроиться и найти решение. Остается только сохранять позитивный настрой и ждать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом», – добавила министр.

Изабель Берро Амадей также упомянула о грядущем визите президента Сербии с делегацией 22 февраля, к которому ведется активная подготовка, а также прокомментировала в положительном ключе тот факт, что впервые в Правительстве работают две женщины. «Впервые в состав Государственного совета вошли две женщины (вторая — Селин Карон-Даджиони (Céline Caron-Dagioni), что меня несказанно радует, тем более, что я возглавляю Комитет по правам женщин в Монако. Я считаю, что это отличное начало и что все движется в правильном направлении».

В заключение, выразив признательность своим бывшим коллегам – послам, Изабель Берро Амадей поделилась планами на будущее. «Я надеюсь, что скоро смогу поехать на Мадагаскар с членами Управления по вопросам международного сотрудничества. Монако очень активно поддерживает Мадагаскар, сотрудничая с местными организациями. В конце марта мы планируем торжественное открытие центра выдачи продуктов питания, совместно с Фондом Mérieux, в присутствии президента Мадагаскара».