Изабель Берро-Амадей (Isabelle Berro-Amadeï ) была назначена на должность Государственного советника – Министра иностранных дел и международного сотрудничества, прийдя на смену Лорану Ансельми (Laurent Anselm), который возглавил Кабинет Министров Князя Альбера II.

После объявления о назначении Лорана Ансельми Главой Кабинета Министров Князя в декабре прошлого года должность министра иностранных дел оставалась вакантной. Согласно плану Князя Альбера II, новый состав Княжеского Кабинета должен быть сформирован в конце 2021 – начале 2022 года.

Стало официально известно, что Изабель Берро-Амадей сменит Лорана Ансельми на посту Государственного советника – министра иностранных дел и международного сотрудничества начиная с 17 января. Ранее она занимала должность Чрезвычайного и Полномочного Посла при Его Величестве Короле Бельгии.

Блестящая карьера

Изабель Берро-Амадей начала свою карьеру в правовых органах на посту судьи, а затем Председателя Палаты в Европейском суде по правам человека. В 2016 году она вышла на дипломатическую арену, получив должность посла Монако в Германии, Австрии, Польше и при международных организациях в Вене.

В своем официальном сообщении Правительство заявило, что «юридические и дипломатические качества Изабель Берро-Амадей побудили Его Светлость Князя Альбера сохранить за ней полномочия по продолжению переговоров с европейскими властями по проекту Соглашения о сотрудничестве …»