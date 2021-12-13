Княжеский Дворец 10 декабря опубликовал официальное сообщение, в котором объявил о своём решении.

Изменение произойдёт 17 января. Действительный Советник Правительства-Министр Внешних Связей и Сотрудничества, Лоран Ансельми (Laurent Anselmi) станет Главой Кабинета Князя Альбера II, заменив на этом посту Жоржа Лизимакио (Georges Lisimachio).

Последний вступил в право выхода на пенсию. Князь Альбер II счел необходимым поблагодарить его «за верность и глубокое понимание законов управления Государством, которые он демонстрировал в течение многих лет, проведённых в Княжеском Кабинете», также отмечая его человеческие и профессиональные качества.

Суверенный Князь добавил : «Назначение Господина Ансельми производится в период, когда на ближайшие годы Княжеству крайне необходим новый импульс для реализации основных стратегических направлений, таких как развитие нашей экономической, медицинской и культурной привлекательности, ускорение экологических и цифровых преобразований, укрепление нашей безопасности, а также улучшение качества жизни, не забывая о контроле за государственными расходами и освоении новых доходов Государства. С учетом этих задач я хотел бы в самое ближайшее время объявить о новом составе правительственной группы и обновлённом Кабинете.»