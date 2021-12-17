Новый Княжеский Кабинет официально приступит к своим обязанностям 17 января.

Решение последовало за назначением Лорана Ансельми новым Главой Кабинета. Одновременно с этой перестановкой Князь Альбер II пожелал формирования нового Княжеского Кабинета. Опубликовано официальное сообщение Дворца, раскрывающее все подробности.

Начиная с 17 января, Первым Личным Советником Князя станет Эмманюэль Фалько (Emmanuel Falco), с 2013 года уже занимающий должность Личного Советника Князя. Он является исполнительным президентом команды Monaco Rugby Sevens и отвечает за Генеральный Секретариат Стратегического совета по вопросам привлекательности, способствующего экономическому развитию и перспективному прогнозированию Княжества.

В состав Княжеского Кабинета войдут: Лоран Ансельми (Laurent Anselmi) — в должности Главы Кабинета; Софи Ватрикан (Sophie Vatrican), на сегодняшний день являющаяся директором Департамента Бюджета и Казначейства, и Изабель Коста (Isabelle Costa), сегодня выполняющая функции Заместителя Генерального Секретаря Правительства по вопросам взаимодействия с Евросоюзом, — в должности Советников; Гийом Пастор (Guillaume Pastor) — в должности Уполномоченного по особым поручениям (на данный момент — Руководитель Отдела в Генеральном Секретариате Правительства) и Жюли Донати (Julie Donati) — в должности Референта (Заместитель Секретаря по Внешним связям Департамента Внешних связей Княжеского Правительства).

Суверенный Князь высоко оценил работу уходящих членов Княжеского Кабинета: «Я благодарю Господина Жоржа Лизимакио и Господина Ришара Миланезио (оба вступили в право выхода на пенсию), Господина Давида Томатиса и Госпожу Анн-Мари Буабувье за их профессионализм, проявленный на протяжении всего срока вверенных полномочий, и желаю им большого успеха в будущем.»

Давид Томатис (David Tomatis) назначен Личным Советником Князя. Анн-Мари Буабувье (Anne-Marie Boisbouvier) станет Чрезвычайным и Полномочным Послом и Постоянным представителем Монако при ЮНЕСКО.