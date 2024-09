Chi sono i nuovi Consiglieri di Governo?

Il nuovo Ministro di Stato Didier Guillaume ha preso funzione il 2 settembre scorso.

Anche il nuovo Governo principesco è tornato dalle vacanze e si riunirà per la prima volta l’11 settembre. Oltre al Ministro di Stato, ci sono cinque Consiglieri di Governo, due donne e tre uomini. Tutti nominati dal Principe Alberto II, alcuni sono per la prima volta al Governo mentre altri sono stati riconfermati. Ecco chi sono:

1. Didier Guillaume – Ministro di Stato

Nuovo Ministro di Stato, Didier Guillaume è il successore di Pierre Dartout. Il suo ruolo è quello di coordinare l’azione del governo e mettere in atto le decisioni prese dal Principe Alberto II.

Ex ministro francese dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, Didier Guillaume ha ricoperto anche diverse cariche pubbliche, tra cui quella di senatore della Drôme, di presidente del Consiglio generale di questo dipartimento e di primo vicepresidente del Senato.

2. Lionel Beffre – Consigliere di Governo-Ministro dell’Interno

Lionel Beffre è responsabile della sicurezza pubblica, della lavorazione delle richieste di permesso di soggiorno, della protezione civile, dell’istruzione, della gioventù e dello sport, della cultura, della ricerca, dei rapporti con le confessioni religiose, dei rapporti con il Municipio, del coordinamento dell’organizzazione di eventi e della sicurezza digitale.

Prende il posto di Patrice Cellario, che è stato Consigliere di Governo-Ministro dell’Interno negli ultimi nove anni. Laureato all’Institut d’études politiques di Parigi e all’Ecole nationale d’administration, Lionel Beffre ha iniziato la sua carriera come prefetto di Eure-et-Loir, dei Pyrénées-Atlantiques e di Lot-et-Garonne.

In seguito è diventato Alto Commissario della Repubblica in Polinesia francese, Prefetto dell’Isère e poi della Seine-et-Marne, prima di prendere funzioni, più di recente, come Capo di Gabinetto del Ministro per l’Oltremare. Lionel Beffre ha anche fatto parte del gabinetto di Nicolas Sarkozy e, negli anni 2000, è stato capo di gabinetto di Dominique de Villepin.

3. Pierre-André Chiappori – Consigliere di Governo-Ministro delle Finanze e dell’Economia

Pierre-André Chiappori è responsabile del bilancio, della tesoreria, dell’economia, del commercio, del controllo dei circuiti finanziari, del turismo, degli alloggi, del demanio statale, del controllo dei giochi, dell’innovazione e delle nuove tecnologie e dei servizi commerciali.

Economista di fama internazionale, laureato all’École Normale Supérieure, con una laurea in matematica e un dottorato in economia, è stato nominato Consigliere di Governo-Ministro delle Finanze e dell’Economia nel marzo 2024. Prende il posto di Marco Piccinini.

Ha iniziato la sua carriera come insegnante in Francia, per poi proseguire all’estero come professore di economia all’Università di Chicago. Nel 2005 è approdato alla Columbia University di New York. Nel corso della sua carriera, Chappiori è stato nominato nel 2017 membro dell’Académie des sciences morales et politiques e insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito nel 2023. Nel 2011 è stato nominato presidente del Consiglio scientifico dell’Istituto monegasco di statistica e studi economici (IMSEE) e dell’International Advisory Board dell’Università Internazionale di Monaco.

4. Christophe Robino – Consigliere di Governo-Ministro degli Affari sociali e della Sanità

Christophe Robino è responsabile dell’occupazione, dei rapporti di lavoro, della medicina del lavoro, delle previdenze sociali nel settore privato e pubblico, della sanità pubblica, dell’assistenza sociale e della famiglia, degli anziani e dei disabili.

Ricopre questo incarico dall’aprile 2022. Medico di formazione, specializzato in nefrologia e terapia intensiva medica, è stato capo reparto del Centro Ospedaliero Principessa Grace fino all’assunzione del nuovo incarico. Christophe Robino è stato anche vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Monaco e membro del Consiglio Nazionale, prima nel Comitato per l’Educazione, la Gioventù e lo Sport, poi come presidente del Comitato per gli Interessi Sociali e Affari Vari.

5. Céline Caron-Dagioni – Consulente di Governo-Ministro delle Infrastrutture, dell’Ambiente e dell’Urbanistica

Céline Caron-Dagioni è responsabile delle strutture pubbliche, dell’urbanistica, dell’edilizia, dell’ambiente, dello sviluppo urbano, degli spazi verdi e della qualità della vita, della manutenzione del patrimonio dello Stato, dei trasporti terrestri, marittimi e aerei e della supervisione delle concessioni di servizio pubblico.

Continua a ricoprire il ruolo di Consigliere di Governo-Ministro delle Infrastrutture, dell’Ambiente e dell’Urbanistica, incarico che ha assunto nell’agosto 2021, succedendo a Marie-Pierre Gramaglia. Con un master in economia, un diploma post-laurea (DESS) in commercio internazionale e un Master of Science presso la Staffordshire University, Céline Caron-Dagioni è entrata a far parte del dipartimento fiscale come responsabile di progetto dal 2001 al 2010. Dal 2011 ha poi lavorato come segretario capo del Dipartimento Relazioni Esterne, per poi essere nominata segretario generale del Dipartimento Affari Sociali e Sanità, e in seguito Vice Presidente dell’IM2S nel 2012. Dal 2018 al 2021 è stata trasferita all’Istituto oceanografico come segretario generale.

6. Isabelle Berro-Amadeï – Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione

Isabelle Berro-Amadeï è responsabile delle immunità, della gestione diplomatica e degli affari consolari, degli affari europei, degli affari internazionali e multilaterali e dell’ambito internazionale.

È in carica dal gennaio 2022. Esperta di diritto internazionale ed ex presidente di sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, Isabelle Berro-Amadeï ha iniziato la sua carriera diplomatica nell’agosto 2016 come ambasciatrice di Monaco in Germania, Austria, Polonia e presso alcune organizzazioni internazionali con sede a Vienna. Prima di assumere l’incarico di Consigliere di Governo, è stata Ambasciatrice straordinaria e plenipotenziaria del Re del Belgio.

