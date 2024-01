La Fondazione Flavien ha consegnato un assegno di 100.000€ al Centre Scientifique de Monaco

La donazione è stata elargita in occasione della 16ª Biennale Monegasca di Oncologia.

Con il patrocinio del Centre Scientifique de Monaco (CSM) e dell’Ospedale Principessa Grace, la Biennale Monegasca di Oncologia è un congresso specializzato sui tumori che, per quattro giorni, riunisce più di 1.500 partecipanti e diverse decine di partner.

Denis Maccario, presidente della Fondazione Flavien, ha consegnato un assegno di 100.000€ al CSM, rappresentato dal Dott. Vincent Picco. Con il suo staff del reparto di biologia medica del CSM, il Dott. Picco conduce diversi programmi di ricerca per dare vita a trattamenti specifici che possano limitare gli effetti collaterali nei pazienti più giovani. Questo assegno rappresenta l’ultima di una serie di donazioni iniziate nel 2017 da parte della Fondazione Flavien, che lotta contro i tumori in età pediatrica dal 2014.

Nuove terapie in arrivo?

Su richiesta del Professor Nicolas Andre, oncologo pediatrico dell’Ospedale La Timone di Marsiglia, di recente Monaco ha unito le forze proprio con l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille per sostenere Mependax: un trial clinico che permetterà di esplorare nuove strade nel trattamento dei tumori cerebrali in età pediatrica.

Il farmaco chiamato “axitinib” sarà somministrato ai bambini secondo una schema detto “metronomico”. “Una terapia che consente di trattare il cancro come una malattia cronica. L’obiettivo è quello di controllarne e rallentarne la crescita per arrestarne la diffusione. Questo protocollo potrebbe consentire di limitare gli effetti collaterali riducendo la tossicità del trattamento, visto che viene somministrato in dosi minori, ma con maggiore frequenza”, ha spiegato il dottor Vincent Picco alla fine del 2022.

