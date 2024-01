La Fondation Flavien remet un chèque de 100 000€ au Centre Scientifique de Monaco

Le don a été réalisé à l’occasion de la 16ème Biennale Monégasque de Cancérologie.

Placée sous l’égide du Centre Scientifique de Monaco (CSM) et du Centre Hospitalier Princesse Grace, la Biennale Monégasque de Cancérologie est un congrès spécialisé dans le domaine de l’oncologie, qui réunit plus de 1 500 participants et plusieurs dizaines de partenaires sur quatre jours.

Denis Maccario, président de la Fondation Flavien, était sur place et a remis un chèque de 100 000€ au CSM, représenté par le Dr Vincent Picco. Avec ses équipes du département de biologie médicale du CSM, ce dernier mène plusieurs programmes de recherche pour la mise au point de traitement spécifiques qui doivent permettre de limiter les effets secondaires chez les jeunes patients. Ce chèque est le dernier en date d’une série de dons démarrée en 2017 par la Fondation Flavien, qui lutte contre le cancers pédiatrique depuis 2014.

Vers de nouveaux traitements ?

Monaco s’est récemment associé à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille, à la demande du Professeur Nicolas Andre, pédiatre oncologue à l’Hôpital de La Timone à Marseille, pour soutenir Mependax. Derrière ce nom se cache un essai clinique qui va permettre d’explorer de nouvelles pistes dans le traitement des cancers pédiatriques du cerveau.

Le médicament appelé axitinib sera administré aux enfants selon un schéma thérapeutique dit « métronomique ». « Une thérapie qui permet de gérer le cancer comme une maladie chronique. L’objectif est de contrôler et de ralentir sa croissance pour enrayer son développement. Ce protocole pourrait permettre de limiter les effets secondaires en réduisant la toxicité du traitement, car celui-ci est administré à de plus faibles doses, mais plus fréquemment » avait développé le Dr Vincent Picco à la fin de l’année 2022.

