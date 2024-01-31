Фонд Flavien вручил Научно-исследовательскому центру Монако чек на 100 000 евро

Чек был вручен по случаю 16-го Монакского биеннале по онкологии.

Проводимый под эгидой Монакского научно-исследовательского центра (CSM) и Больничного центра Княгини Грейс Монакский биеннале – специализированный конгресс по онкологии, собирающий на четыре дня более 1 500 участников и несколько десятков партнеров.

Президент Фонда Flavien, Дени Маккарио, вручил представителю CSM, Венсену Пикко, чек на 100 000 евро. Вместе со своими рабочими группами отделения медицинской биологии CSM Венсен Пикко ведет несколько исследовательских программ по разработке особых лекарственных препаратов, ограничивающих побочные эффекты лечения у юных пациентов. Это новый чек в серии пожертвований, начатой в 2017 году Фондом Flavien, борющимся с детской онкологией с 2014 года.

На пути к новым лекарственным препаратам

Монако недавно вступило в сотрудничество с Дирекцией государственных больничных учреждений Марселя по просьбе профессора Николя Андре, детского онколога марсельской больницы Ля Тимон, чтобы оказать поддержку Mependax. Mependax – клиническое испытание, которое позволит разработать новые пути лечения онкологических заболеваний мозга у детей.

Лекарственный препарат Axitinib будет предложен детям согласно так называемой «метрономной» схеме. «Эта терапия позволяет управлять раком как хроническим заболеванием. Цель препарата – контролировать и замедлять развитие опухоли, чтобы остановить ее рост. Данный протокол позволит ограничить побочные эффекты, снижая токсичность лекарственного препарата, который будет приниматься в меньших дозах, но чаще» объяснил доктор Венсен Пикко в конце 2022 года.

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