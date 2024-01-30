Грипп, гастроэнтерит, бронхиолит — как защитить детей от вирусов в холодное время года?

Педиатр из Монако доктор Де Смет дала нам несколько советов.

В зимнее время каждый родитель сталкивается с неизбежной угрозой инфекционных заболеваний, особенно актуальной для младенцев и детей младшего возраста. Этот период таит в себе риск возникновения различных недугов. Но какие из них встречаются чаще всего и как можно обезопасить своего ребенка? А самое главное, в какой момент необходимо начать беспокоиться и обращаться за медицинской помощью?

Мы обратились за комментарием к единственному педиатру в Монако, ведущему частную медицинскую практику, доктору Стефани де Смет.

1. Каковы вирусы наиболее распространены этой зимой?

Этой зимой доктор де Смет отметила рост числа случаев трех основных вирусных заболеваний у своих юных пациентов. В числе первых стоит грипп, который, как отмечает врач, «с конца прошлого года демонстрирует устойчиво высокие показатели заболеваемости. Грипп – это хорошо знакомое всем нам заболевание, поражающее людей всех возрастов, но особенно уязвимыми оказываются малыши».

Грипп характеризуется высокой температурой продолжительностью от 4 до 8 дней. В большинстве случаев дети выздоравливают самостоятельно, без необходимости медикаментозного вмешательства. «Как и при любом вирусном заболевании, как мы наблюдали и во время эпидемии Covid-19, возможны тяжелые формы гриппа, особенно у людей из группы риска. Это, в первую очередь, касается детей с уже существующими заболеваниями и уязвимой иммунной системой, особенно в области дыхательных путей, — объясняет доктор де Смет. — В группе риска находятся дети, родившиеся недоношенными, имеющие пороки развития или страдающие респираторными заболеваниями, например, муковисцидозом. У таких детей вероятность развития осложнений после гриппа значительно выше, по сравнению с другими пациентами».

Ещё одной распространённой причиной обращений к врачу зимой является гастроэнтерит — вирусная инфекция пищеварительного тракта, вызывающая рвоту и диарею. «Хотя это заболевание обычно носит безобидный характер, оно может привести к серьёзному обезвоживанию у маленьких детей или у тех, кто имеет проблемы с иммунной системой. В таких случаях может потребоваться госпитализация для внутривенного восстановления водного баланса», — объясняет доктор де Смет.

Завершает тройку зимних эпидемий бронхиолит. Это заболевание обычно начинается с симптомов простуды, таких как заложенность носа и лёгкий кашель, затем переходит в более тяжёлую форму с частым кашлем и хриплым дыханием. В некоторых случаях у ребёнка могут возникнуть затруднённое дыхание, повышение температуры, проблемы с питанием и сном.

«Все три заболевания обладают высоко заразны и быстро распространяются в детских коллективах, например, в яслях», — предостерегает доктор де Смет.

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В борьбе с распространением трех вирусных заболеваний ключевым элементом является вакцинация, утверждает доктор де Смет. «Этот метод профилактики сегодня представляется наиболее эффективным, благодаря наличию соответствующих прививок. Сегодня все эти заболевания можно предотвратить».

Особенно рекомендуется вакцина против гриппа, в первую очередь, для наиболее уязвимых детей. Новорождённым теперь также доступна вакцинация против бронхиолита прямо в родильных домах. По словам доктора де Смет, «эта вакцина уже зарекомендовала себя как высокоэффективная, значительно снижая число тяжелых случаев бронхиолита».

Также существует вакцина против определенных форм гастроэнтерита, предназначенная, в том числе, для младенцев. «Эта вакцина защитит от небольшого процента вирусов, вызывающих гастроэнтерит, но этот небольшой процент касается самых тяжелых штаммов».

Помимо вакцинации, доктор де Смет напоминает о важности соблюдения общих мер предосторожности. Как и в случае с коронавирусом, важно избегать тесного контакта с другими людьми, носить медицинскую маску для защиты окружающих, а также придерживаться правил гигиены, включая регулярное и тщательное мытье рук.

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3. Каковы «красные флаги» при болезни ребёнка?

Профилактика заболеваний у детей – это важный аспект заботы о их здоровье, но не менее значимым является внимательное наблюдение за их самочувствием. Родителям следует быть бдительными и при обнаружении тревожных симптомов незамедлительно обратиться к педиатру или терапевту.

«Ключевое значение имеет наблюдение за дыханием детей, — подчеркивает доктор де Смет. — Если у ребенка затрудненное или шумное дыхание, это требует немедленного обращения к врачу. В случае заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастроэнтерит, родителям важно следить за уровнем гидратации ребенка. Это означает, что нужно обратить внимание на частоту мочеиспусканий, уровень энергии малыша, общий тонус и настроение…»

Если состояние ребенка не улучшается после лечения, назначенного врачом, не стоит колебаться с обращением к специалисту или посещением отделения неотложной помощи. «Есть определенные симптомы, которые должны насторожить родителей, — предупреждает доктор де Смет. — К ним относятся затрудненное дыхание, снижение общего тонуса и веселости ребенка, хрипы, а также чрезмерная подвижность при дыхании. При гастроэнтерите тревожными являются неспособность ребенка пить и частая рвота. Особое внимание следует уделить состоянию сознания ребенка: если он вялый, сонливый, плохо реагирует на внешние раздражители, это может свидетельствовать о серьезности его состояния».

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