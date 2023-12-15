В регионе Приморские Альпы-Лазурный берег объявлена эпидемия гриппа

Covid-19 всё еще на повестке дня у медиков.

В преддверии праздничного сезона важно соблюдать осторожность. 8 декабря Региональное агентство по здравоохранению (ARS) выразило обеспокоенность по поводу стремительного распространения гриппа в департаменте Приморские Альпы-Лазурный Берег.

В период с 28 ноября по 4 декабря Региональное агентство по здравоохранению зарегистрировало 240 случаев обращений в отделения неотложной помощи, что почти в два раза превышает показатель предыдущей недели (125 случаев). При этом, почти половина из этих обращений пришлась на детей младше 15 лет. Кроме того, ARS отмечает 649 случаев обращения в SOS Médecins, по сравнению с 489 на прошлой неделе.

В связи с этим, в регионе объявлена эпидемическая фаза. ARS напоминает, что сезонный грипп особенно опасен для немощных людей. Во Франции он поражает от двух до шести миллионов человек каждый год, при этом несколько тысяч людей из уязвимых категорий населения попадают в больницу и, к сожалению, умирают. В основном, речь идёт о людях в возрасте 65 лет и старше.

Согласно информации от ARS, ежегодно в среднем около 31 000 человек подвергаются госпитализации из-за респираторных заболеваний в рамках эпидемии гриппа, причём 70% из них приходятся на возрастную категорию 65+.

В ответ на рост числа заболевших Региональное агентство по здравоохранению настоятельно рекомендует наиболее уязвимым группам населения, включая людей старше 65 лет, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями и страдающих ожирением (индекс массы тела 40 и выше), пройти вакцинацию как можно скорее.

Также отмечается снижение количества сезонных прививок от гриппа в сравнении с кампанией 2021-2022 годов (на 12-14% в регионеПриморские АльпыЛазурный берег). В Монако стоимость вакцинации полностью покрывается системой социального обеспечения.

Во Франции национальная система медицинского страхования Assurance Maladie направит напоминание о необходимости вакцинации по электронной почте, SMS или голосовым сообщениям тем, кто получил ваучер на возмещение стоимости вакцины, но не использовал его до конца ноября.

Однако беременные женщины не получат подобного оповещения. Для них предусмотрена возможность получения ваучера на 100% компенсацию стоимости вакцины от их акушерки, врача, фармацевта или медсестры. Вакцинация может быть проведена у любого из этих медицинских работников.

Помимо вакцинации Региональное агентство по здравоохранению рекомендует следующие профилактические меры: