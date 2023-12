La région Paca passe en phase épidémique pour la grippe

Le Covid-19 continue également de circuler.

Alors que les fêtes de Noël approchent, la prudence est de mise ! L’Agence Régionale de Santé (ARS) Paca a alerté le 8 décembre dernier sur la circulation active du virus de la grippe dans la région.

Entre le 28 novembre et le 4 décembre derniers, l’ARS a décompté 240 passages aux urgences hospitalières contre 125 la semaine précédente, dont près de la moitié chez les moins de 15 ans. L’organisme a également recensé 649 consultations dans les associations SOS Médecins, contre 489 la semaine précédente.

La région est donc placée en phase épidémique. L’ARS rappelle que la grippe saisonnière « peut être grave pour les personnes vulnérables. En France, elle affecte chaque année entre deux et six millions de personnes, entraînant l’hospitalisation et le décès de plusieurs milliers de personnes fragiles, essentiellement chez les 65 ans et plus. »

« Une épidémie de grippe, c’est en moyenne 31 000 hospitalisations respiratoires attribuables à la grippe, dont 70 % chez les 65 ans et plus », prévient encore l’Agence Régionale de Santé.

Face à cette recrudescence de cas, l’ARS invite vivement les personnes les plus fragiles à se faire vacciner dès que possible. Sont concernées notamment les personnes âgées de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes atteintes de certaines maladies chroniques et celles souffrant d’obésité (avec un IMC supérieur ou égal à 40).

L’ARS a par ailleurs constaté une baisse du recours à la vaccination contre la grippe saisonnière par rapport à la campagne 2021-2022 (entre 12 et 14% de retard en Paca). A Monaco, cette vaccination est prise en charge à 100% pour tous les assurés sociaux de la Principauté.

De leur côté, tous les assurés en France ayant reçu le bon de prise en charge du vaccin par courrier, mais pour lesquels aucun remboursement de vaccin n’aura été enregistré fin novembre, vont recevoir une relance par email, SMS ou message vocal (selon les autorisations de contact) de l’Assurance Maladie.

A noter que les femmes enceintes ne sont pas concernées par ce dispositif de relance, en revanche il appartient à leur sage-femme, médecin, pharmacien ou infirmier de leur remettre un bon de prise en charge à 100 % permettant de retirer gratuitement le vaccin en pharmacie. Elles peuvent ensuite se faire vacciner par l’un de ces professionnels de santé.

Et au-delà de la vaccination, l’ARS préconise de respecter les gestes barrières :