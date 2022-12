Cancers chez l’enfant : un appel aux dons pour de nouveaux essais cliniques

La Fondation Flavien souhaite récolter 620 000€ pour l'essai d'un nouveau traitement contre les cancers pédiatriques.

"Des centaines d'enfants nous attendent. Allons-y" s'exclame Denis Maccario, fondateur de la Fondation Flavien, venant conclure la conférence de presse. Ce mardi matin, la Fondation Flavien et le Centre Scientifique de Monaco (CSM) ont réuni la presse et plusieurs acteurs locaux pour une occasion particulière : présenter un futur essai clinique visant à réduire les souffrances et séquelles des enfants atteints d’une tumeur au cerveau.

Dès 2016, le CSM commence ses recherches sur de potentiels solutions dans le traitement des cancers pédiatriques du cerveau. L'objectif des chercheurs est de trouver quelle molécule est la plus efficace pour tuer les vaisseaux sanguins des tumeurs, sans affecter les cellules saines. "Il ne faut pas bloquer le développement des enfants" explique Gilles Pages, directeur de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Le CSM découvre que la molécule axitinib présente une efficacité au moins comparable et un profil de toxicité plus favorable que les thérapies actuelles.

Avant-dernière étape franchie

En 2022, après un an et demi de négociations et avec le soutien du Prince Albert II, de Nicolas André, professeur en cancérologie pédiatrique et d'une équipe de recherche allemande, le CSM obtient l'appui de Pfizer, qui détient la molécule axitinib. Le géant pharmaceutique fournira (gratuitement) les molécules nécessaires aux essais cliniques sur 36 patients, représentants 50 000€ de coûts par enfant. Qui sera concerné par ces essais ? "Des enfants qui sont en impasse thérapeutique, en rechute (...) qui suivent des traitement classiques" annonce Gilles Pages.

620 000€ nécessaires pour des essais cliniques

La dernière étape de ce projet est maintenant le financement de ces essais cliniques, qui se tiendront sur une période de 3 ans, dans huit établissements hospitaliers français. "La Fondation Flavien s’engage à hauteur de 200 000€ sur un total de 620 000€" explique Denis Maccario. L'association en appelle désormais à la générosité de tous afin de parvenir à réunir cette somme. Dès son obtention, les essais cliniques commenceront. Vous pouvez donner sur le site internet de la Fondation Flavien.

Pour aller plus loin :

Le médicament appelé axitinib sera administré aux enfants selon un schéma thérapeutique dit "métronomique". "Une thérapie métonymique permet de gérer le cancer comme une maladie chronique. L’objectif est de contrôler et de ralentir sa croissance pour enrayer son développement. Ce protocole pourrait permettre de limiter les effets secondaires en réduisant la toxicité du traitement, car celui-ci est administré à de plus faibles doses, mais plus fréquemment" selon Dr Vincent Picco, responsable de l’équipe Cellules Souches et Tumeurs du Cerveau du CSM. Le projet d’essai clinique MEPENDAX permettra de déterminer l’efficacité et la moindre toxicité d’une administration métronomique d’axitinib en association avec des doses réduites de chimiothérapies conventionnelles.