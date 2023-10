Cancer de l’enfant : le Gouvernement Princier verse 200 000 euros pour explorer de nouveaux traitements

La Fondation Flavien est la 1ère association de lutte contre les cancers pédiatriques et les maladies rares en Principauté - © Gouvernement Princier

Monaco s’associe ainsi à la demande de soutien du Professeur Nicolas Andre, pédiatre oncologue à l’Hôpital de La Timone à Marseille.

Mependax, c’est le nom de cet essai clinique coordonné par le Professeur Nicolas Andre, et qui va permettre d’explorer de nouvelles pistes dans le traitement des cancers pédiatriques du cerveau. Concrètement, le but est d’utiliser la molécule Axitinib sur une trentaine d’enfants atteints d’un cancer du cerveau et en impasse thérapeutique des traitements classiques.

Cette collaboration du Gouvernement Princier et de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM) s’est concrétisée par la signature d’une convention lundi 9 octobre dernier, en présence d’Adrien Baron, Directeur de l’Hôpital de la Timone et de Denis Maccario, Président de la Fondation Flavien.

Même si cela s’apparente à une avancée, Christophe Robino, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, estime que « nous devons encore réfléchir à la manière dont nous pouvons mieux comprendre et satisfaire les besoins des enfants touchés par le cancer, ainsi que ceux de leurs familles et des soignants ».