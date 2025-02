Gildo Pastor nomina Jean-François Clervoy ambasciatore di Venturi Space

La nomina fa seguito all’apertura della nuova struttura Venturi Space in Francia.

Venturi Space, e nello specifico il suo presidente Gildo Pastor, ha appena annunciato la nomina dell’astronauta francese Jean-François Clervoy a nuovo ambasciatore del gruppo.

“Con Jean-François Clervoy, sono convinto che le nostre tecnologie, le nostre competenze e le specificità del nostro settore saranno messe in luce alla perfezione, riflettendo fedelmente i nostri valori, la nostra visione e la nostra filosofia”, afferma il Presidente di Venturi.

Grande sostenitore dell’esplorazione dello spazio, Jean-François Clervoy ha all’attivo tre missioni spaziali: STS-66 nel 1994, STS-84 nel 1997 e STS-103 nel 1999. Conta inoltre 33 anni di esperienza nel settore e 675 ore in orbita.

Gildo Pallanca Pastor: “Trasformare un sogno impossibile in realtà”

Dal 2006 al 2019 ha presieduto Novespace, una filiale del CNES specializzata in voli parabolici con l’Airbus ZERO-G, prima di assumere il ruolo di presidente onorario. Rinomato insegnante, assiste anche i programmi di missioni spaziali umane dell’ESA selezionando e allenando i nuovi astronauti. Una competenza che ora mette al servizio di Venturi Space!

Venturi Space in piena espansione

Con sedi a Monaco, in Svizzera, in Francia e negli Stati Uniti, Venturi Space punta a essere sempre più all’avanguardia. Due innovazioni da utilizzare sulla Luna sono attualmente in fase di sviluppo: batterie ad alte prestazioni e ruote iper-deformabili.

Queste tecnologie cruciali dovrebbero equipaggiare i rover dell’azienda nordamericana Venturi Astrolab, entro la fine dell’anno uno e intorno al 2027 l’altro. È prevista in contemporanea una pre-selezione da parte della NASA per renderli disponibili intorno al 2030.

FLIP: il nuovo rover lunare di Venturi