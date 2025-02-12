Жильдо Пастор назначает Жана-Франсуа Клервуа посланником Venturi Space

Это назначение последовало за основание компании Venturi Space во Франции.

Компания Venturi Space и её президент Жильдо Пастор только что объявили о назначении французского астронавта Жана-Франсуа Клервуа новым посланником концерна.

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«Я уверен, что с Жаном-Франсуа Клервуа наши технологии, наш опыт и специфика нашей отрасли будут идеально представлены, точно отражая наши ценности, наше мировоззрение и нашу философию», заявил президент Venturi.

Непреклонный сторонник освоения вселенной, Жан-Франсуа Клервуа трижды летал в космос: STS-66 в 1994 году, STS-84 в 1997 году и STS-103 в 1999 году. За его плечами – 33 года профессионального опыта в этой области и 675 часов на орбите.

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С 2006 по 2019 год он возглавлял Novespace, дочернюю компанию CNES, специализирующуюся на параболических полетах на самолетах Airbus ZERO-G, а затем занял должность её почетного президента. Этот известный лектор также помогает программам пилотируемых космических полетов ЕКА, отбирая и тренируя новых астронавтов. Теперь его опыт послужит компании Venturi Space!

Venturi Space расширяется

Компания Venturi Space в Монако, Швейцарии, Франции и США стремится внедрять еще больше инноваций. В стадии разработки – две новинки, для работы на Луне: высокопроизводительные аккумуляторы и гипердеформируемые колеса.

Этими критически важными технологиями должны быть оснащены луноходы североамериканской компании Venturi Astrolab к концу года – один и к 2027 году – другой, при этом параллельно будет проводиться предварительный отбор со стороны NASA с целью сделать их оперативными к 2030 году.

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