Gildo Pastor nomme Jean-François Clervoy ambassadeur de Venturi Space

Cette désignation fait suite à la nouvelle implantation de Venturi Space en France.

Venturi Space et plus précisément le président, Gildo Pastor, vient d’annoncer la désignation de Jean-François Clervoy, astronaute français, comme nouvel ambassadeur du groupe.

Publicité

« Avec Jean-François Clervoy, je suis convaincu que nos technologies, notre expertise et les spécificités de notre industrie seront parfaitement mises en lumière, tout en reflétant fidèlement nos valeurs, notre vision et notre philosophie » affirme le président de Venturi.

En tant que grand défenseur de l’exploration spatiale, Jean-François Clervoy compte à son actif trois missions dans l’espace : STS-66 en 1994, STS-84 en 1997 et STS-103 en 1999. Il cumule 33 ans de carrière dans le domaine et 675 heures en orbite.

Gildo Pallanca Pastor : « transformer un rêve impossible en réalité »

De 2006 à 2019, il a présidé Novespace, filiale du CNES spécialisée dans les vols paraboliques avec l’Airbus ZERO-G avant d’exercer le rôle de Président d’honneur. Ce conférencier renommé aide également les programmes de vols habités de l’ESA en sélectionnant et en coachant les nouveaux astronautes. Une expertise qu’il met désormais au service de Venturi Space !

Venturi Space en pleine expansion

Présent à Monaco, en Suisse, en France et aux États-Unis, Venturi Space a comme ambition d’innover encore plus qu’auparavant. Deux innovations sont d’ailleurs en phase de développement pour être exploitées sur la Lune : les batteries hautes performances et les roues hyper-déformables.

Ces technologies critiques devraient équiper les rovers de la société nord-américaine Venturi Astrolab d’ici la fin de l’année pour une et vers 2027 pour l’autre, avec, en parallèle, une pré-sélection par la NASA dans l’optique d’une mise à disposition vers 2030.

FLIP : le nouveau rover lunaire robuste de Venturi