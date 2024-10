FLIP : le nouveau rover lunaire robuste de Venturi

Le rover peut résister à des variations de température de plus de 300°C et à un rayonnement solaire agressif © Venturi Space

Il a pour mission de normaliser la logistique lunaire et répondre à la demande croissante d’envoi de petites charges utiles sur la Lune.

Hier, Venturi Space et Venturi Astrolab ont profité du 75e Congrès International d’Astronautique de Milan pour présenter leur nouveau rover lunaire. Destiné à répondre à la demande croissante d’envoi de petites charges utiles sur la Lune, ce rover, nommé FLIP (FLEX Lunar Innovation Platform), utilise la technologie développée pour le rover FLEX d’Astrolab, dévoilé en 2022 et qui sera envoyé sur la lune en 2026 dans une mission SpaceX.

Ce nouveau rover retrouve les roues hyper-déformables du précédent en plus d’autres éléments développés comme les actionneurs du véhicule, le châssis, le support de lancement et libération, l’avionique, le panneau solaire, le système de communication, le logiciel de vol et le logiciel au sol. Tout a été conçu pour résister aux conditions extrêmes du pôle Sud lunaire dans les locaux à Monaco, en Suisse, en France et aux États-Unis.

Avec une capacité de charge utile de 30 kg et un poids d’une demi-tonne, FLIP est compatible avec les nouveaux atterrisseurs lunaires de classe moyenne. Il souhaite offrir des solutions pour des missions scientifiques et commerciales, avec un objectif : celui de normaliser la logistique lunaire.

Venturi : petite entreprise monégasque devenue grande s’attaque à la lune

Le rover est exposé au stand de Venturi Space jusqu’au 18 octobre.

Gildo Pastor, le président de Venturi Space et Venturi Astrolab écrit être particulièrement fier de son équipe et déclare : « nos roues hyper-déformables et nos batteries peuvent résister à des variations de température de plus de 300°C, à un rayonnement solaire agressif et à 180 heures de nuit sous -180°C. »