AMWC Monaco : Le grand rendez-vous de la médecine esthétique et anti-âge

Depuis hier, le Grimaldi Forum accueille l’édition 2025 du Congrès Mondial de Médecine Esthétique et Anti-Âge (AMWC).

Cet événement réunit plus de 16 000 médecins et experts venus du monde entier pour échanger sur les dernières avancées du secteur. Conférences, démonstrations et rencontres rythment ces trois jours dédiés à l’innovation et à la formation continue.

Publicité

L’AMWC rassemble plus de 350 exposants, parmi lesquels de grands noms comme Allergan, Galderma, Dermaqual, Merz Aesthetics, Teoxane ou encore Neauvia. Ces entreprises présentent leurs nouveautés en matière d’injections, de lasers ou encore de soins anti-âge, afin d’attirer les professionnels et les possibles investisseurs à la recherche des tendances de demain.

Parmi les nombreux exposants présents à l’AMWC, plusieurs groupes se distinguent par leurs innovations et solutions avancées en médecine esthétique et anti-âge. On retrouve notamment :

Hyalure

© Monaco Tribune

Fondée à Rome et développée à Dubaï, Hyalure propose des solutions esthétiques avancées qui allient innovation et expertise médicale. Sa technologie exclusive: le CMC réticulé (carboxyméthylcellulose réticulée) vise à offrir des résultats plus durables et une meilleure tolérance.

Alessandro Gariboldi, International Training Director : « Hyalure est sur le marché depuis trois ans et propose aux médecins et distributeurs une gamme complète de produits, allant de l’acide hyaluronique pour le visage aux produits de comblement pour le corps. Notre CMC réticulé est un produit naturel qui réduit les réactions immunologiques et dure plus longtemps. Il résiste à la chaleur, permettant son association immédiate avec des appareils à base d’énergie, et inhibe les hyaluronidases, prolongeant ainsi l’effet anti-âge. »

Biocyte Laboratoire

© Monaco Tribune

Basé sur la Côte d’Azur, Biocyte Laboratoire est un expert de la nutricosmétique depuis 19 ans. Spécialisé dans l’anti-âge, la beauté et la santé, il propose une centaine de références, dont 60 innovations et se positionne comme le leader français du collagène.

Frédéric Lévy, directeur général et docteur en pharmacie : « Nous avons été les premiers à lancer des produits au collagène en France et avons largement contribué à la croissance de ce marché. Nos compléments alimentaires, sous forme de poudre, gélules ou gummies, visent à renforcer la peau, les cheveux et la santé en général. Monaco est une adresse prestigieuse qui attire des médecins du monde entier et offre une belle visibilité à notre marque. »

© Monaco Tribune

Ses formulations intègrent des actifs brevetés et des ingrédients naturels, avec une forte présence internationale dans une trentaine de pays. L’an dernier, Biocyte a été récompensé à l’AMWC Monaco en recevant le prix du meilleur complément anti-âge pour son Activ’ Anti-Rides Ultimate.

Reneve Monaco

Fondée en Principauté, Reneve Monaco est une entreprise spécialisée dans la médecine esthétique et les medical spas, avec une expertise de plus de 40 ans. Son approche repose sur le Clinical Beauty Concept, qui associe médecine esthétique, cosmétologie et technologies innovantes pour offrir des résultats performants et durables.

© Monaco Tribune

Reneve conçoit et développe à Monaco des technologies modernes et non invasives pour la médecine esthétique, la gynécologie et les spas médicalisés. Ses dispositifs médicaux, certifiés CE et conformes aux normes les plus strictes, permettent notamment de traiter des problématiques comme l’anti-âge, la cellulite, les adiposités localisées et la santé intime féminine.

Nathalie Rubini, executive assistant et Anna Zanotto, marketing manager : « Reneve Monaco est spécialisée pour traiter divers sujets tels que l’anti-âge, la prévention de la cellulite et des adiposités localisées. Nous proposons également des solutions innovantes pour la santé intime féminine, permettant de traiter des problématiques comme l’incontinence urinaire, le prolapsus et la laxité. Ces inconforts, longtemps considérés comme une fatalité, peuvent aujourd’hui être pris en charge efficacement, améliorant ainsi la qualité de vie des femmes. »

L’entreprise met un point d’honneur à respecter les plus hauts standards de qualité et a obtenu la certification médicale MDR, la plus exigeante du secteur : « C’est une certification très difficile et longue à obtenir, mais elle garantit à nos patients des traitements sécurisés et performants », expliquent-elles.

GENOSYS

GENOSYS est un leader dans le domaine des produits d’esthétique médicale. L’entreprise propose des solutions innovantes pour lutter contre le vieillissement cutané et améliorer le rajeunissement de la peau. Grâce à des recherches continues et à des collaborations avec des experts médicaux, la marque développe des cosméceutiques spécialement conçus pour le microneedling et d’autres traitements. Ces produits sont distribués dans plus de 40 pays, répondant aux besoins variés des professionnels de la santé et de la beauté.

Jean-Marie Pierronne, directeur de Cap Actuel, indique : « Nous participons au congrès de Monaco depuis 15 ans, et cette année encore, c’est un excellent endroit pour présenter nos innovations, allant des cosmétiques aux injectables et dispositifs médicaux. »

© Monaco Tribune

Parmi les produits phares, GENOSYS met en avant son nettoyant doux SNOW O2, idéal avant le microneedling. Ce nettoyant, grâce aux bulles d’oxygène effervescentes, élimine les impuretés et prépare la peau pour un soin plus efficace.

Dermaqual

Fondé en 2003, Dermaqual est un laboratoire parisien reconnu pour ses solutions esthétiques avancées, allant de la mésothérapie aux produits de comblement, en passant par des dispositifs médicaux de raffermissement de la peau et de perte de graisse. La marque se distingue par sa capacité à allier innovation scientifique et retour d’expérience pratique des cliniciens, garantissant ainsi des résultats optimaux pour les patients.

Joseph Bawab, chief operating officer de Dermaqual, explique : « Nous proposons une large gamme de produits, dont la mésothérapie, les produits de comblement et des dispositifs médicaux innovants. Ce qui nous distingue, c’est que nous testons nos produits en collaboration avec nos cliniciens avant leur lancement. Ainsi, nous nous assurons qu’ils répondent aux besoins réels des patients et apportent les meilleurs résultats possibles. »

Journée de la femme : Le CHPG se mobilise pour promouvoir la santé féminine