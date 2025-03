Journée de la femme : Le CHPG se mobilise pour promouvoir la santé féminine

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) organise ce lundi 3 mars une manifestation dédiée à la santé de la femme, sur la Place du Marché, de 9h30 à 13h30.

L’initiative vise à informer et sensibiliser la population féminine aux actions de prévention, de dépistage et de diagnostic réalisées par différentes équipes spécialisées – allant des rhumatologues aux gynécologues, en passant par les urologues.

Le CHPG propose ainsi des parcours coordonnés sur une journée : les patients s’enregistrent le matin, bénéficiant de tous les examens et images nécessaires et repartent le soir, dans un dispositif pensé pour faciliter l’accès aux soins.

Sur place, Anaïs et Magali, infirmières en urologie, expliquent l’objectif de l’événement : « Nous voulons sensibiliser les femmes pour qu’elles pensent à prendre soin d’elles-mêmes, car trop souvent, elles s’oublient. » Elles précisent que, malgré une fréquentation encore modeste sur la Place de la Condamine, l’équipe est activement présente pour distribuer des prospectus, des petites roses, des bracelets roses et des stylos, afin d’informer et de diriger les personnes selon leurs besoins. « On va vers les gens. Ils sont très ouverts et intéressés par ce qu’on leur propose. »

Cette manifestation, organisée par le CHPG, s’inscrit dans une démarche globale de promotion de la santé féminine, visant à offrir aux femmes de Monaco toutes les clés pour mieux comprendre et prendre en charge leur santé.

Centre expert endométriose : Si vous avez plusieurs symptômes (fatigue chronique, douleurs pelviennes, douleurs pendant les rapports, règles douloureuses, troubles digestifs ou urinaires), vous pouvez bénéficier d’une écoute attentive et d’un accompagnement personnalisé. Contacter le +377 97 98 99 55 ou contact.endometriose@chpg.mc

Monaco Pelvic Center : Vous êtes concernée par des troubles pelviens ? Contacter les équipes pluridisciplinaires au +33 97 98 95 68 ou sur mpc.programme@chpg

Traitement des fibromes utérins : Si vous avez un fibrome utérin, l’HIFU est un traitement alternatif à la chirurgie. Il implique le recours aux ultrasons et à l’IRM pour réduire les symptômes et améliorer la qualité de vie. Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter votre gynécologue ou le service d’IRM. +33 97 98 96 29 ou sur contact.scanner-irm@chpgh.mc

