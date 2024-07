Un nouveau médecin spécialisé dans l’endométriose débarque au CHPG

Il vient renforcer l’offre de soins du parcours Endométriose du CHPG.

Jean Philippe Estrade, chirurgien gynécologue spécialisé dans l’endométriose complexe et spécialiste en chirurgie robotique vient de rejoindre le Centre Hospitalier Princesse Grace. Ancien Interne et Chef de Clinique Assistant des Hôpitaux de Bordeaux, il est membre de l’Académie Nationale de Chirurgie et préside également la société de Chirurgie Gynécologique et Pelvienne.

Très investi dans la santé féminine, le Dr Estrade se destine prioritairement à une patientèle souffrant d’endométriose. Il est d’ailleurs l’un des cofondateurs d’une application dédiée à cette maladie qui concerne 10 à 15% des femmes.

Ainsi, il rejoint l’équipe Parcours Endométriose, présente au CHPG depuis plus d’un an, afin de faciliter le diagnostic, la prise en charge et le suivi des femmes qui souffrent de douleurs chroniques et invalidantes à cause de l’endométriose. L’ensemble des compétences nécessaires à la prise en charge sont à disposition au centre, qui se charge de la coordination des explorations et consultations entre chirurgiens gynécologues, urologues, radiologues, kinésithérapeute, diététicien, etc.

Le CHPG en plein recrutement

Le Centre Hospitalier Princesse Grace cherche actuellement à étoffer les équipes dans plusieurs services. Il y a par exemple un poste de chef de service en urologie à pourvoir en avril 2025, mais aussi un poste de chef de service en pneumologie, un poste d’infirmier/addictologue, un poste de technicien pilotage des données, un poste de gestionnaire administratif et un poste d’agent d’accueil.

Tous devront respecter les valeurs du CHPG, à savoir la qualité de l’accueil et la bientraitance des personnes soignées et de leur entourage ainsi que l’accès aux soins externes ouvert à tous.

