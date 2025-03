Ce que l’on sait sur la future liaison souterraine entre La Brasca et Monaco

Une liaison souterraine reliera le site de « La Brasca » à Monaco et disposera d’une gare souterraine de voyageurs située entre l’îlot Charles III et la Place d’Armes ©Lucas-gallone / unsplash

Le projet d’une liaison souterraine entre La Brasca et Monaco est l’un des plus ambitieux jamais envisagés par la Principauté.

Avec un coût estimé à 1,2 milliard d’euros, ce système de transport vise à fluidifier l’accès à Monaco en offrant une alternative aux embouteillages récurrents et aux transports publics saturés.

Publicité

Un projet pour désengorger les axes routiers

Chaque jour, des milliers de travailleurs pendulaires convergent vers Monaco, ce qui entraîne une congestion importante sur les routes, mais aussi dans les trains souvent sujets à des perturbations. Récemment, le trafic ferroviaire entre Nice et Monaco a été interrompu pendant plusieurs heures, aggravant la situation. Pour y remédier, le Gouvernement Princier a lancé en octobre 2024 un appel à candidatures pour concevoir, construire, financer, exploiter et maintenir un système de transport souterrain reliant un parking relais de 3 500 places situé entre Èze et La Turbie à Monaco.

L’objectif principal de cette infrastructure est de réduire le nombre de véhicules entrant en Principauté, en permettant aux automobilistes de stationner à La Brasca avant de poursuivre leur trajet en transport public souterrain. Ce système devra être capable de transporter 2 400 passagers par heure et par sens, avec une capacité extensible à 3 600 passagers.

Un train toutes les 15 minutes entre Cannes et Menton : Ce que nos lecteurs pensent de cette nouvelle mesure

Le type exact de transport qui sera mis en place n’a pas encore été défini, mais il s’agira d’un système souterrain entièrement automatisé. Parmi les options envisagées, on pourrait retrouver un tramway souterrain, un funiculaire automatique ou un métro. L’automatisation garantirait une cadence élevée, avec des trajets fréquents et réguliers, tout en facilitant la maintenance. Le choix de ce mode de transport souterrain répond à plusieurs impératifs :

Ne pas perturber le trafic en surface, contrairement à un tramway classique.

Réduire la pollution en diminuant le nombre de véhicules entrant à Monaco.

Garantir un service fluide, rapide et adapté aux besoins des travailleurs.

Un investissement de 1,2 milliard d’euros

Le coût estimé du projet s’élève à 1,2 milliard d’euros. Un budget conséquent, justifié par les bénéfices attendus en matière de mobilité, d’environnement et d’optimisation des infrastructures.

L’appel à candidatures, clôturé en février 2025, permettra de sélectionner l’entreprise ou le consortium qui sera chargé du projet. Le modèle de financement repose sur un partenariat public-privé, où un acteur privé prendra en charge la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance de l’infrastructure.

La mise en service est prévue d’ici 2031, mais les délais pourraient évoluer en fonction des études techniques et des défis liés à la construction souterraine.

Si le projet actuel concerne uniquement la liaison entre La Brasca et Monaco, il n’exclut pas une future extension. Une prolongation vers Nice pourrait offrir une solution de transport encore plus efficace pour les nombreux travailleurs pendulaires. Toutefois, cette option n’a pas encore été officiellement confirmée et reste à l’état d’hypothèse.

Est-il encore possible de se garer avec un deux roues à Monaco ?