Un train toutes les 15 minutes entre Cannes et Menton : Ce que nos lecteurs pensent de cette nouvelle mesure

Depuis le Grand Prix de Monaco Historique 2024, la compagnie de transport Zou! et la Région PACA ont testé un renforcement du transport ferroviaire reliant Cannes, Nice, Monaco et Menton. Depuis le 15 décembre dernier, un train doit, en principe, circuler toutes les 15 minutes sur cet axe. Faisons le point sur la situation à travers les témoignages de nos lecteurs.

Avec un train censé circuler toutes les 15 minutes du moins en période de pointe, les usagers ont été invités à réévaluer leurs habitudes de transport. Les premières impressions semblent partagées : si certains se réjouissent de la fréquence accrue, d’autres font état de difficultés récurrentes.

« La théorie ne colle pas avec la réalité » : Retards et suppressions fréquents

Si l’idée d’une cadence de trains toutes les 15 minutes séduit de nombreux usagers, la mise en œuvre semble plus chaotique sur le terrain. Christian, pendulaire entre Nice, Monaco et Menton, partage son expérience : « La cadence à 15 minutes n’est pas respectée aux heures de pointe car il y a des problèmes quotidiens sur les trains, le réseau et le personnel. Du coup, retard de plus de 10 minutes, suppression de trains, c’est le quotidien des pendulaires. » Selon lui, la réalité est bien éloignée de l’idéal : « 15 minutes théoriques, mais pas en pratique. »

D’autres usagers, comme Laetitia, confirment cette tendance : « Rien n’est respecté… 15 minutes à partir de certaines heures… Mais tôt le matin les trains ont été supprimés et celui qui reste n’est jamais à l’heure… »

Des trains « trop pleins » et des horaires incohérents

Si la fréquence accrue des trains est bien accueillie sur le papier, l’afflux de passagers sur les trajets aux heures de pointe est une source d’inconfort pour beaucoup. Laetitia fait part de sa frustration : « Et en plus les trains sont bondés… Certains matins, impossible d’y rentrer. »

Pour beaucoup, l’afflux de passagers sur ces trajets devient un véritable casse-tête, notamment en début de journée. Certains, comme Sabrina, trouvent même plus pratique de prendre la voiture : « Cela n’a changé pour moi ! Au départ de Monaco vers Menton Garavan, un train à 7h17 ou 7h45, mais le premier est trop juste pour le prendre et le second trop tard pour mes obligations familiales. Conclusion : je ne peux toujours pas prendre le train, c’est plus rapide en voiture. »

Augmentation des prix et manque de dédommagement

Un autre point de friction pour les usagers concerne la hausse des tarifs. Andrea dénonce une augmentation de prix sans amélioration évidente du service : « Au final ils ont juste augmenté les prix sans raison… Trajet A/R Carnoles-Monaco à 7,40€, avant c’était à 5,40€. »

Denise, quant à elle, estime que « les transports en commun sont privilégiés, sauf que ça coûte trop cher » et pointe le manque de compensation en cas de perturbation : « Lorsque il y a des aléas (pas de trains pour X raisons), aucun dédommagement. »

Une offre encore insuffisante pour certains trajets

Malgré des améliorations visibles dans l’offre, des moments de faible desserte continuent de poser problème. Stéphane nous indique : « C’est faux, c’est peut-être 15 minutes pendant les heures de pointe, mais entre 11h30 et 14h, c’est parfois seulement un ou deux trains par heure. » Cette lacune dans la desserte en dehors des heures de pointe semble générer de la frustration, notamment pour ceux qui n’ont pas la possibilité de s’adapter aux horaires de pointe.

Une vraie alternative à la voiture ? Pas encore pour tout le monde

Enfin, la question de savoir si cette initiative incite les usagers à délaisser la voiture reste largement débattue. Certains comme Thierry reconnaissent l’intérêt de la mesure, mais regrettent les nombreux aléas du service : « Quand ça fonctionne, c’est très bien, cela vient étoffer les offres de mobilité. Mais il y a tellement de paramètres négatifs avec la SNCF… » Le manque de fiabilité du service, selon certains, rend encore la voiture plus attractive.

Patricia, qui prend le train pour la plupart du temps seule, trouve ce mode de transport encore compétitif, mais quand elle voyage à deux, elle constate que « ça coûte trop cher par rapport à la voiture. »

Sylviane, elle, est plus nuancée : « Ceci dit je trouve qu’il y a une nette amélioration, des trains longs et quand même plus fréquents, le parfait n’existe pas malheureusement même en prenant notre voiture, moto ou autres, les aléas sont toujours possibles. »

En conclusion : une amélioration à nuancer

L’initiative de renforcer la fréquence des trains entre Cannes, Nice, Monaco et Menton semble bien accueillie sur certains aspects, mais la mise en œuvre laisse beaucoup à désirer. Si certains constatent une amélioration de l’offre, d’autres soulignent des problèmes récurrents de retard, de suppression de trains, de tarifs élevés et d’inconfort. Les défis à relever restent donc nombreux pour que cette initiative devienne un véritable succès à long terme.

