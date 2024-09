Travaux ferroviaires Nice-Vintimille : Des bus de substitution mis en place pour remplacer les trains supprimés

Au lieu d’un départ de bus initialement prévu par la SNCF, il y en aura quatre le soir et deux le matin avant 6 heures depuis Menton et Vintimille.

Les réunions successives ont payé. Alors que des travaux impactent la circulation des trains depuis le 15 septembre, du dimanche au jeudi et de 21 heures jusqu’à 6 heures du matin, le Gouvernement de Monaco et la Région PACA, en concertation avec la SNCF, ont établi un plan de transport aménagé.

La semaine dernière, la Principauté et la Région SUD avaient déjà réussi à obtenir des trains jusqu’à 22 heures plutôt que jusqu’à 21 heures. Un léger répit pour les voyageurs qui voient arriver de nouvelles mesures pour atténuer les conséquences de ces travaux.

Arrêt à 22 heures et bus de substitution

Le soir :

Concrètement, les trois trains supprimés après 22 heures, en direction de Nice depuis Monaco, seront remplacés par deux départs de bus de substitution à 22h45 et à 23h30.

Vers Menton et Vintimille, le dernier train partira à 21h55 et ira jusqu’à Vintimille. Les trois trains habituels supprimés seront remplacés par des bus qui partiront à 22h45 et 23h15.

Le matin :

Pour les trains du matin, le Gouvernement de Monaco annonce qu’il n’y aura aucun impact de Nice à Monaco. En revanche, depuis Vintimille, le train qui circule ordinairement à 5h17 restera supprimé et sera remplacé par des bus de substitution partant à 5h15 depuis Vintimille et 5h45 depuis Menton.

De nombreux travaux jusqu’en juin

Les travaux pourront de rénovation visant à réaliser l’accessibilité PMR en gare de Villefranche-sur-Mer, remettre à niveau les caténaires entre Beaulieu-sur-Mer et Monaco, conforter le tunnel de Saint-Laurent au niveau d’Eze et mettre en œuvre le Pôle d’Echange Multimodal de la gare de Beaulieu-sur-Mer pourront ainsi se poursuivre jusqu’en juin 2025.

A noter que les soirs de match de foot, les trains circuleront en horaire normal.