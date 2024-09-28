Железнодорожные работы на линии Ницца-Вентимилья: автобусы на замену отмененным поездам

Вечером будет ходить четыре автобуса, а утром — два, чтобы обеспечить сообщение из Ментона и Вентимильи.

Благодаря проведенным переговорам удалось добиться определенных результатов. С 15 сентября ремонтные работы на железнодорожных путях ведутся с воскресенья по четверг с 21:00 до 6:00. Правительство Монако и регион Прованс-Альпы-Лазурный берег совместно с SNCF разработали адаптированный транспортный план.

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Благодаря проведенным переговорам между правительством Княжества и региональным советом удалось добиться продления движения поездов до 22:00 (вместо изначально заплангированного 21 часа). Это небольшое улучшение, позволяющее пассажирам минимизировать неудобства в связи с проводимыми работами.

Поезда перестанут ходить после 22:00. Автобусы заменят отмененные рейсы

Вечером:

После 22:00 отменяются три поезда из Монако в Ниццу, но их заменят автобусы. Первый автобус будет отправляться в 22:45, второй — в 23:30.

В направлении Ментона и Вентимильи последний поезд до конечной станции будет уходить в 21:55. Вместо трех отмененных вечерних поездов в этом направлении будут курсировать автобусы в 22:45 и 23:15.

Утром:

Утренние поезда из Ниццы в Монако будут ходить по обычному расписанию. Однако поезд из Вентимильи, который обычно отправляется в 5:17 утра, временно отменен. Вместо него из Вентимильи отправится автобус в 5:15, а из Ментона — в 5:45.

Работы продлятся до июня 2025 года

Запланирован целый ряд работ, которые продлятся до июня 2025 года. Это модернизация станции Вильфранш-сюр-Мер для улучшения условий доступа для людей с ограниченными возможностями, обновление линий электроснабжения между Больё-сюр-Мер и Монако, укрепление туннеля Сен-Лоран в Эзе, а также строительство мультимодального пересадочного узла на станции Больё-сюр-Мер.

Стоит отметить, что в дни футбольных матчей поезда будут ходить по стандартному расписанию.