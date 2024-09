Lavori ferroviari Nizza-Ventimiglia: bus sostitutivi per rimpiazzare i treni soppressi

Invece dell’unica partenza in autobus inizialmente prevista da SNCF, ce ne saranno quattro la sera e due la mattina prima delle 6 con partenza da Mentone e Ventimiglia.

I vari incontri hanno dato i loro frutti. Dal 15 settembre sono in corso alcuni lavori che influiscono sulla circolazione dei treni dalla domenica al giovedì e dalle 21 alle 6. Il Governo di Monaco e la Regione PACA, in accordo con la SNCF, hanno elaborato un piano di trasporto modificato.

La scorsa settimana, il Principato e la Regione SUD erano già riusciti a ottenere che i treni circolassero fino alle 22:00 anziché alle 21:00. Una lieve tregua per i passeggeri, che ora stanno assistendo all’introduzione di nuove misure per mitigare le conseguenze dei lavori.

Sospensione alle 22 e bus sostitutivo

La sera:

In pratica, i tre treni che vanno da Nizza a Monaco e che saranno sospesi dopo le 22.00 saranno sostituiti da due autobus che partiranno alle 22.45 e alle 23.30.

Per Mentone e Ventimiglia, l’ultimo treno partirà alle 21.55 e arriverà fino a Ventimiglia. I tre treni cancellati saranno sostituiti da autobus in partenza alle 22.45 e alle 23.15.

La mattina:

Per quanto riguarda i treni del mattino, il governo monegasco ha annunciato che non ci saranno ripercussioni da Nizza a Monaco. Tuttavia, da Ventimiglia, il treno che normalmente parte alle 5.17 continuerà a essere soppresso e sarà sostituito da autobus in partenza alle 5.15 da Ventimiglia e alle 5.45 da Mentone.

Tanti lavori fino a giugno

I lavori di ristrutturazione renderanno la stazione di Villefranche-sur-Mer accessibile alle persone a mobilità ridotta, miglioreranno le catenarie tra Beaulieu-sur-Mer e Monaco, consolideranno il tunnel Saint-Laurent a Eze e costruiranno il nodo di interscambio multimodale alla stazione di Beaulieu-sur-Mer. Dureranno fino a giugno 2025.

Ricordiamo che nelle serate in cui si giocano partite di calcio, i treni circoleranno secondo gli orari normali.