Lavori SNCF posticipati di un’ora: un po’ di tregua per chi viaggia tra Nizza e Ventimiglia

I treni smetteranno di circolare a partire dalle 22:00 e non più dalle 21:00 © Zou! Région Sud

In seguito alle contestazioni del Governo del Principe e della regione PACA, la SNCF ha accordato la concessione.

Il Governo di Monaco e la Regione PACA hanno appena ottenuto una piccola vittoria. La SNCF ha annunciato che domenica posticiperà l’inizio dei lavori alle 22:00, anziché alle 21:00 come avveniva finora.

Martedì scorso, durante la conferenza stampa del Governo, Céline Caron-Dagioni, Consigliere-Ministro per le Infrastrutture e l’Ambiente, ha dichiarato di auspicare a un posticipo “permanente” dei lavori di un’ora (le 22:00).

Anche se il termine è stato rispettato, la durata della concessione di SNCF non è definitiva. Questa disposizione sarà valida solo fino al 14 dicembre 2024. Per il resto dell’anno scolastico, i treni smetteranno nuovamente di circolare alle 21:00. Tuttavia, questo tempo supplementare dovrebbe dare ai pendolari più tempo per organizzarsi.

Treni tra Nizza e Ventimiglia: 10 mesi di lavori notturni e niente più treni serali

Ricordiamo che la decisione della SNCF, presa all’inizio di settembre, è stata un fulmine a ciel sereno sia per il Governo che per i passeggeri. L’interruzione dei treni tra le 21:00 e le 6:00, dalla domenica al giovedì e da settembre 2024 a giugno 2025, è dovuta a importanti lavori nelle stazioni di Villefranche-sur-Mer e Beaulieu-sur-Mer, sulle catenarie tra Beaulieu e Monaco e nel tunnel St-Laurent all’altezza di Eze.

Ci sarà solo un autobus sostitutivo per i possessori di abbonamento, con partenza da Monaco verso Nizza alle 23:30.