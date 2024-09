Treni tra Nizza e Ventimiglia: 10 mesi di lavori notturni e niente più treni serali

I treni non circoleranno più tra le 21:00 e le 6:00.

È decisamente tempo di lavori per la SNCF. Mentre il treno delle Meraviglie è stato interrotto all’inizio di settembre e resterà fermo per 16 lunghi mesi, anche la linea Nizza-Ventimiglia subirà dei lavori fino alla fine di giugno 2025.

Questi inizieranno il 15 settembre 2024 e proseguiranno fino al 26 giugno 2025. Si svolgeranno esclusivamente di notte e i treni non circoleranno per tutta la durata dei lavori, dalle 21:00 alle 6 del mattino. Saranno garantiti solo il venerdì e il sabato sera, quando i treni continueranno a circolare in entrambe le direzioni.

Solo un autobus sostitutivo

La SNCF ha previsto un “autobus straordinario” da Monaco a Nizza senza costi aggiuntivi per i possessori di un abbonamento ZOU! Tuttavia, la questione non è così semplice ed è meglio organizzarsi in anticipo. Per usufruire dell’autobus senza costi aggiuntivi, è necessario compilare un modulo “pass Travaux” e portare con sé una prova cartacea dell’abbonamento, da richiedere in anticipo presso una biglietteria della stazione SNCF.

L’autobus partirà dalla domenica al giovedì alle 23:30 dalla fermata SNCF di Pont Sainte Dévote. L’arrivo al porto di Nizza è previsto per le 00:10.

Lavori vari distribuiti su 10 mesi

La SNCF vuole approfittare del blocco del treno tra Nizza e Ventimiglia per effettuare una serie di lavori lungo tutta la linea. Sul sito della SNCF sono suddivisi in quattro categorie:

Lavori di accessibilità per PRM alla stazione di Villefranche-sur-Mer

Lavori di catenaria tra Beaulieu-sur-Mer e Monaco

Lavori nel tunnel St-Laurent all’altezza di Eze

Lavori per il nodo di scambio multimodale della stazione di Beaulieu-sur-Mer

Tutti questi lavori arrivano in un momento in cui la linea 4 soffre di una continua saturazione giornaliera, rendendo il tragitto ancora più difficile. Per far fronte all’aumento del traffico, da maggio la Regione PACA ha affittato due treni supplementari dalla Regione Auvergne-Rhône-Alpes. Purtroppo queste misure non sono state sufficienti a decongestionare la linea, visto il numero record di turisti in Costa Azzurra quest’estate.

La buona notizia è che a partire da dicembre la frequenza dei treni dovrebbe aumentare a uno ogni 15 minuti.