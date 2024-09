Trains entre Nice et Vintimille : 10 mois de travaux nocturnes et plus aucun train le soir

Les trains ne circuleront plus entre 21 heures et 6 heures du matin.

C’est décidément l’heure des travaux pour la SNCF. Alors que le train des Merveilles s’est arrêté depuis début septembre pour 16 longs mois, la ligne Nice-Vintimille va elle aussi connaître des travaux jusqu’à fin juin 2025.

Publicité

Ils commenceront dès le 15 septembre 2024 et jusqu’au 26 juin 2025. Les travaux se dérouleront exclusivement de nuit occasionnant l’arrêt des trains pendant toute la durée des travaux de 21 heures jusqu’à 6 heures du matin. Seuls les vendredis et samedis soir seront préservés et les trains continueront de circuler dans les deux sens.

Un bus de substitution seulement

La SNCF met en place « un bus exceptionnel » depuis Monaco et vers Nice sans aucun surcoût pour les abonnés ZOU!. Attention toutefois, la démarche n’est pas si simple et mieux vaut s’y prendre à l’avance. En effet, pour pouvoir emprunter ce bus sans surcoût, il faut remplir une fiche « pass Travaux » et se munir d’un justificatif d’abonnement papier à demander, au préalable, à un guichet de gare SNCF.

Le départ du bus aura lieu du dimanche au jeudi à 23h30 depuis l’arrêt Pont Sainte Dévote SNCF. Son arrivée est prévu à 00h10 au Port de Nice.

Divers travaux répartis sur 10 mois

La SNCF profite de cette mise à l’arrêt du train entre Nice et Vintimille pour effectuer plusieurs travaux tout le long de la ligne. Sur le site de la SNCF, on retrouve quatre natures de travaux :

Travaux d’accessibilité PMR en gare de Villefranche-sur-Mer

Travaux caténaire entre Beaulieu-sur-Mer et Monaco

Travaux dans le tunnel de St-Laurent au niveau d’Eze

Travaux du Pôle d’Echange Multimodal de la gare de Beaulieu-sur-Mer

Ces nombreux travaux surviennent dans un contexte où les déplacements sur la ligne 4 sont déjà extrêmement difficiles en raison de sa saturation quotidienne. Depuis mai, la Région PACA a acquis en location deux rames supplémentaires de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour répondre à l’augmentation du nombre d’usagers. Force est de constater que ces mesures n’auront pas été suffisantes pour alléger la ligne, compte tenu de l’afflux record de touristes sur la Côte d’Azur cet été.

Bonne nouvelle toutefois, à partir de décembre, la fréquence des trains devrait augmenter jusqu’à atteindre un train toutes les 15 minutes.