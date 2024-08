Le Train des Merveilles à l’arrêt jusqu’à fin 2025

Pendant 16 mois, il faudra emprunter les lignes de substitution pour faire Nice-Tende.

Chaque année, ils sont des milliers de voyageurs à monter à bord du Train des Merveilles qui circule entre Nice et Tende. Mais ça ne sera bientôt plus le cas puisque la ligne va temporairement fermer du 2 septembre 2024 jusqu’à fin 2025.

Plus aucun train ne roulera entre les rives de la Méditerranée et les communes de la haute vallée de la Roya en raison de travaux de réhabilitation avec en tête le tunnel de Braus, entre Touët-de-l’Escarène et Sospel. Le but ? Pérenniser cette ligne hors du commun.

Des lignes de substitution

Pour ceux qui veulent, ou qui doivent, quand même se rendre dans les villes de la vallée, d’autres alternatives au Train des Merveilles existent. Par exemple, depuis Nice, il est possible de se rendre jusqu’à Tende en empruntant le bus SNCF de substitution Train des Merveilles. Ce dernier dessert Nice Pont-Michel, l’Ariane, La Trinité, Drap-Cantaron, Peillon-Sainte-Thècle, Peille, l’Escarène, Touët de l’Escarène, Sospel, Breil-sur-Roya, Fontan-Saorge, St-Dalmas-de-Tende, la Brigue et Tende.

À partir de la gare routière de Menton, il faudra prendre la ligne de bus 15 ZestBus direction Sospel ou la ligne 25 qui s’arrête à Vintimille, Breil-sur-Roya, Fontan, Saorge, et la Brigue jusqu’à Tende.

Dernière option : monter à bord de la ligne ferroviaire franco-italienne qui relie les deux villes italiennes de Coni (Cuneo) et Vintimille en passant par les gares de Breil-sur-Roya, Fontan, Saorge et La Brigue sans oublier Tende.