Поезд Чудес встаёт на стоянку до конца 2025 года

В течение 16 месяцев, чтобы ездить между Ниццей и Тенд, придется пользоваться замещающими линиями.

Каждый год тысячи путешественников катаются на Поезде Чудес между Ниццей и Тенд. Но линия временно остановит свою работу со 2 сентября до конца 2025 года.

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Движение поездов будет остановлено между берегом Средиземноморья и коммунами горной долины Роя из-за ремонтных работ, в частности в туннеле Бро между Туэ-де-л’Эскарен и Соспель. С какой целью? Продлить срок службы этой исключительной железнодорожной линии.

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Замещающие линии

Для тех, кто всё-таки пожелает или будет должен поехать в города долины, будут предложены альтернативные маршруты. Например, из Ниццы до Тенд будет ходить замещающий автобус компании SNCF. Он будет останавливаться в Ницце Пон-Мишель, Ариан, Ля Трините, Дра-Кантарон, Пейон-Сент-Текль, Пей, Л’Эскарен, Туэ де л’Эскарен, Соспель, Брей-сюр-Роя, Фонтан-Сорж, Сен-Дальмас-де-Тенд, Ля Бриг и Тенд.

С автовокзала в Ментоне надо будет садиться в автобус № 15 компании ZestBus в направлении Соспель или в автобус № 25 в направлении Тенд, который останавливается в Вентимильи, Брей-сюр-Роя, Фонтан, Сорж и Бриг.

Последний вариант – франко-итальянская железнодорожная линия между итальянскими городами Кунео и Вентимилья с остановками в Брей-сюр-Роя, Фонтан, Сорж, Бриг и Тенд.