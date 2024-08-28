Княжество готовится к проведению Яхт-шоу Монако — 2024

Следующий салон Monaco Yacht Show пройдет с 25 по 28 сентября 2024 года.

После завершения всех летних мероприятий на набережных Порта Эркюль вскоре снова начнётся подготовка к проведению традиционного салона. Работы по возведению конструкций, которые будут использоваться 560 участниками выставки суперъяхт, начнутся 31 августа.

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В рамках подготовки к Яхт-шоу Монако-2024 в городе будут введены ограничения движения на нескольких дорогах. В их число войдут Quai des Etats-Unis, Avenue J.F. Kennedy, а также Quai Antoine Ier — последняя дорога будет частично закрыта начиная с 9 сентября 2024 года. Также ограничения коснутся ряда участков набережных в порту.

Кроме того, ограничения коснутся и Route de la Piscine, которая будет полностью закрыта на две недели для проведения логистических работ и установки выставочных стендов. Однако эта дорога останется открытой в направлении от Портье к набережной им. Антуана I в утренние часы пик на протяжении всего периода работ. Исключение составят лишь день перед открытием выставки и три дня после её завершения.

33-й Monaco Yacht Show ожидает несколько сотен участников

На этот период планируется введение ограничений на парковку и регулирование движения как для автомобилей, так и для пешеходов. В отдельных случаях возможно полное перекрытие дорог на несколько дней. Тем не менее, для минимизации неудобств в пиковые моменты будут предприняты специальные меры: например, вблизи выставки будут организованы зоны для безопасной высадки школьников, а доставка грузов будет упрощена за счёт временных схем движения.

Для владельцев двухколёсного транспорта предусмотрена парковка на авеню де ла Карантен с момента, как набережная им. Антуана I будет занята.

Несмотря на то, что с 29 сентября эти участки начнут постепенно открываться для посещения, полное восстановление нормального движения и работы всех дорог ожидается не раньше 10 октября 2024 года.