Il Principato si prepara per il Monaco Yacht Show 2024

Il montaggio delle strutture per il MYS sta per iniziare

La prossima edizione del Monaco Yacht Show si terrà dal 25 al 28 settembre 2024.

Dopo aver ospitato eventi estivi di ogni genere, le banchine di Port Hercule saranno nuovamente in fermento per il Monaco Yacht Show 2024. I lavori per montare le strutture, che ospiteranno i 560 espositori del salone dedicato ai superyacht, inizieranno il 31 agosto.

Per facilitare l’installazione del Monaco Yacht Show 2024, diverse strade saranno soggette a restrizioni. Tra queste, il Quai des Etats-Unis/Avenue J.F. Kennedy e il Quai Antoine Ier (quest’ultimo a partire dal 9 settembre 2024), oltre alle varie banchine del Porto.

Lo stesso vale per la Route de la Piscine, che sarà chiusa per quindici giorni per le esigenze logistiche di allestimento degli stand espositivi. Tuttavia, rimarrà aperta in direzione Portier-Quai Antoine Ier durante le ore di punta mattutine per tutto il periodo, ad eccezione del giorno precedente l’apertura del Salone e dei tre giorni successivi alla chiusura.

Diverse centinaia di espositori attesi al 33° Monaco Yacht Show

Sono previsti divieti di sosta e interventi di gestione del traffico sia per i veicoli che per i pedoni, a volte anche con il blocco totale per alcuni giorni. Ma niente panico, verranno adottate misure per agevolare il flusso nelle ore di punta. Ad esempio, sarà possibile lasciare i bambini nelle vicinanze della scuola e le consegne saranno agevolate da piani di circolazione temporanei.

A partire dalla data di occupazione del Quai Antoine Ier, i veicoli a due ruote potranno parcheggiare in Avenue de la Quarantaine.

Anche se le aree saranno gradualmente riaperte al pubblico a partire dal 29 settembre, la situazione tornerà alla normalità solo il 10 ottobre 2024.