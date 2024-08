La Principauté se prépare à accueillir le Monaco Yacht Show 2024

La prochaine édition du Monaco Yacht Show aura lieu du 25 au 28 septembre 2024.

Après avoir accueilli toutes sortes d’animations estivales, les quais du port Hercule vont à nouveau être en chantier pour recevoir le Monaco Yacht Show 2024. Et pour ériger les installations qui abriteront les 560 exposants de ce salon dédié aux superyachts, les ouvriers se mettront à l’œuvre le 31 août prochain.

Plusieurs axes vont subir des restrictions afin de faciliter l’installation du Monaco Yacht Show 2024. Parmi eux : le Quai des Etats-Unis/Avenue J.F. Kennedy et le Quai Antoine Ier (à compter du 9 septembre 2024 pour ce dernier), ainsi que les différents quais du Port.

Il en est de même pour la Route de la Piscine qui sera fermée pendant deux semaines pour les besoins logistiques de montage des stands d’exposition. Elle sera toutefois maintenue ouverte dans le sens Portier-Quai Antoine Ier aux heures de pointe du matin sur toute la période, sauf la veille de l’ouverture du Salon et les trois jours suivant sa fermeture.

Plusieurs centaines d’exposants attendus au 33e Monaco Yacht Show

Il y aura des interdictions de stationner et des aménagements de la circulation pour les véhicules mais aussi les piétons, comprenant parfois des coupures totales pour quelques jours. Mais pas de panique, des dispositifs seront mis en place pour fluidifier la circulation aux heures de pointe. Ainsi, la dépose des enfants scolarisés à proximité sera possible et les livraisons seront facilitées par des schémas de circulation provisoires.

Les deux-roues, de leur côté, pourront stationner avenue de la Quarantaine à compter de la date d’occupation du Quai Antoine Ier.

Si les espaces vont être progressivement rendus au public à partir du 29 septembre, il faudra attendre le 10 octobre 2024 pour un retour à la normale.