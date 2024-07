Plusieurs centaines d’exposants attendus au 33e Monaco Yacht Show

Ils seront au nombre de 560 et proposeront une immersion unique dans l’univers du yachting.

L’un des événements les plus attendus par les passionnés de yachting revient dans la Principauté du 25 au 28 septembre 2024 pour sa 33ème édition. Considéré comme le plus prestigieux salon de grande plaisance au monde, le Monaco Yacht Show présentera une nouvelle fois les dernières tendances de l’industrie grâce à plusieurs centaines de sociétés et de nombreux super yachts et megayachts.

L’occasion pour les clients de rencontrer les acteurs du secteur afin de concrétiser un projet d’achat, de location ou de construction de yacht. Le tout, dans un cadre idyllique à l’ambiance exclusive.

Plus de 560 exposants au total

Les exposants, tous reconnus pour l’excellence de leurs produits et solutions, se distinguent par leur capacité à innover dans les domaines technologiques, du design, de la durabilité ainsi que les métiers et services spécialisés du yachting.

On note déjà la présence d’Adriatic 42, d’Amer Steel, de Bluegame, de Navigo, de Melita Marine Group, de Crystal Caviar, de Wajer Yatchs, d’Hydro Tec, de Funair, de Deasyl, de Boat International, de Seven Stars Marina & Shipyard, de Varador 2000 & Mataro Marina Barcelona ou encore de Vplp Design mais d’autres noms devraient être ajoutés tout au long de l’été pour réunir plus de 560 sociétés du secteur au Port Hercule.

La liste des yachts et des tenders sera, elle, dévoilée à partir du 9 juillet prochain pour le plus grand bonheur des amateurs de yachting.