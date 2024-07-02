33-й Monaco Yacht Show ожидает несколько сотен участников

В этом году Monaco Yacht Show пройдёт с 25 по 28 сентября © Monaco Yacht Show

560 участников откроют посетителям захватывающий мир яхтинга.

Одно из самых долгожданных событий для любителей яхтинга, 33-й салон Monaco Yacht Show пройдёт в Княжестве с 25 по 28 сентября. Monaco Yacht Show считается одним из самых престижных салонов прогулочных яхт в мире. В этом году на экспозиции будут представлены новые тренды в промышленности, благодаря нескольким сотням предприятий, а также многочисленным суперъяхтам и мегаяхтам.

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Это – хорошая возможность для заказчиков встретиться с работниками сектора, чтобы реализовать проект покупки, аренды или строительства яхты. Салон пройдёт в райской эксклюзивной атмосфере.

Более 560 участников

Участники салона, признанные за превосходство своей продукции и решений, отличаются своими возможностями инновации в области технологий, дизайна, долговечности продукции, а также диапазоном компетенций и специализированных услуг в мире яхтинга.

Можно отметить присутствие Adriatic 42, Amer Steel, Bluegame, Navigo, Melita Marine Group, Crystal Caviar, Wajer Yatchts, Hydro Tec, Funair, Deasyl, Boat International, Seven Stars Marina & Shipyard, Varador 2000 & Mataro Marina Barcelona и Vplp Design, к которым в течение лета присоединяться и другие марки. Всего на салоне в порту Эркюль соберется 560 компаний сектора.

Любители яхтинга с нетерпением ждут оглашения списка яхт и тендеров 9 июля.