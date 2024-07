Diverse centinaia di espositori attesi al 33° Monaco Yacht Show

Saranno 560 e vi permetteranno di immergervi in modo unico nel mondo della nautica.

Uno degli eventi più attesi dagli appassionati di yachting torna nel Principato dal 25 al 28 settembre 2024 per la sua 33a edizione. Considerato il salone nautico più prestigioso del mondo, il Monaco Yacht Show presenterà ancora una volta le ultime tendenze del settore tramite diverse centinaia di aziende e numerosi superyacht e megayacht.

È un’opportunità per i clienti di incontrare i principali attori del settore e concretizzare un progetto d’acquisto, noleggio o costruzione di uno yacht. Il tutto in un contesto idilliaco e in un’atmosfera esclusiva.

Un totale di oltre 560 espositori

Gli espositori, tutti riconosciuti per l’eccellenza dei prodotti e delle soluzioni offerte, si distinguono per la capacità di innovare nei campi della tecnologia, del design, della sostenibilità oltre che nelle professioni e nei servizi specialistici offerti dal mondo dello yachting.

Tra i presenti ci sono Adriatic 42, Amer Steel, Bluegame, Navigo, Melita Marine Group, Crystal Caviar, Wajer Yatchs, Hydro Tec, Funair, Deasyl, Boat International, Seven Stars Marina & Shipyard, Varador 2000 & Mataro Marina Barcelona e Vplp Design, ma è probabile che altri nomi si aggiungeranno nel corso dell’estate, riunendo a Port Hercules oltre 560 aziende del settore.

Per la gioia degli appassionati di nautica, l’elenco degli yacht e dei tender presenti sarà rivelato il 9 luglio.