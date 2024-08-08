Путешествие с захватывающими пейзажами на Поезде Чудес

Поезд Чудес – на рельсах уже больше ста лет © Zou! Регион Юг

Он проходит по великолепным горным деревням между Ниццей и Тандой, но скоро отправится на ремонт на 16 месяцев.

Малоизвестный широкой публике Поезд Чудес – одно из самых красивых железнодорожных путешествий в мире. Выйдя из Ниццы, он открывает своим пассажирам уникальные панорамы средиземноморского побережья, Национальный заповедник Меркантур, долины Пайон, Ройа и Бевера, и заканчивает свой путь в Танде.

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Его особенности? Путешествие начинается на уровне моря и заканчивается на высоте 1 000 метров, а поезд проходит всего сто километров.

Из деревни в деревню

Линия Ницца-Танд имеет остановки в шести деревнях. Первая – деревня Соспель, узнаваемая по своим цветным фасадам и Старому мосту. Следующая остановка – деревня Брей-сюр-Ройа, где находится экологический музей транспорта. За ней – одна из самых живописных горных деревень Франции: Саорж. Поезд Чудес переносит нас в прошлое, останавливаясь в деревне Ля Биг, где стоят останки замка Ласкарис. Последняя и не менее важная остановка – средневековая деревня Танд со своими смотровыми площадками, возвышающимися над долиной.

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С вокзала Ницца-Вилль ежедневно отходит много поездов в направлении Танд. Стоит отметить, что поезд, отходящий в 09:15, выгодно отличается от остальных: на нём гид рассказывает пассажирам об исторических и культурных ценностях района (с мая по сентябрь). Средняя стоимость билета – 14 евро. Билеты можно забронировать в онлайн-магазине на сайте TER PACA и в приложении SNCF CONNECT.

Пользуйтесь случаем! Со 2 сентября 2024 года по 13 декабря 2025 года Поезд Чудес сделает заслуженную паузу на время ремонтных работ на линии.