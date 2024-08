Sur le port de Monaco, les saveurs des Sites Historiques Grimaldi font le bonheur des visiteurs

Huile d’olive, spécialités culinaires, cosmétiques, céramiques, parfums, le marché propose un large choix de produits locaux.

Pour sa deuxième année consécutive, le marché des Sites Historiques Grimaldi fait son retour sur le Port Hercule. Il accompagne les nombreuses activités que propose la Mairie de Monaco pour égayer les vacances des touristes mais aussi celles des Monégasques et des résidents.

Terlizzi, Grasse, Cagnes, Puget-Théniers… En tout, une dizaine de chalets représentant différentes villes inscrites comme Sites Historiques Grimaldi de Monaco sont rassemblées sur le Quai Albert Ier. C’est autant d’artisans qui sont venus présenter leurs produits et ravir aussi bien les papilles que les pupilles des visiteurs.

Tous les artisans sont labellisés Sites Historiques Grimaldi de Monaco. Ce label géographique atteste que les commerçants proviennent de sites ayant appartenu historiquement à la dynastie des Grimaldi. « C’est purement un label géographique », précise Hubert Blanc, chargé de projet pour Pavillon Monaco, la société organisatrice des Rencontres des Sites Historiques et de ce marché sur le Port Hercule.

Une belle vitrine pour les artisans

Les artisans font découvrir leurs produits et leurs villes dans un cadre d’exception © Monaco Tribune / Théo Briand

L’objectif est double : promouvoir à la fois les commerçants locaux des Sites Historiques Grimaldi et la Principauté au sein de ces anciens territoires. « Le but, c’est de renforcer l’amitié entre Monaco et ses anciennes communes et anciens fiefs », explique Hubert Blanc.

D’autant plus que les artisans n’ont rien à débourser. « La Mairie offre généreusement l’emplacement et le chalet, ils n’ont pas de location à payer, » précise M. Blanc. Une formule gagnante pour des commerçants heureux qui doivent seulement apporter leurs produits et les faire découvrir.

Le marché restera sur le port jusqu’au 25 août. Il est ouvert tous les jours de 16h30 à 22 heures sur le Quai Albert Ier et il offre une large gamme de produits tels que du fromage, de la charcuterie, des hot-dogs, des barbagiuans, des fougasses, des nougats, des bières, des olivades, de l’huile d’olive et du foie gras. Sans oublier, les cosmétiques au lait d’ânesse, les céramiques, les parfums qu’il sera aussi possible de retrouver à la vente.

© Monaco Tribune / Théo Briand

Après les Rencontres des Sites Historiques qui ont lieu en juin, ce marché est la deuxième itération estivale d’une formule qui fonctionne. Le public est à chaque fois ravi de pouvoir découvrir des produits d’artisans locaux et de pouvoir goûter aux nombreuses spécialités locales.