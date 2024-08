« L’Eté au Port Hercule » s’installe le quai Albert-Ier du jeudi 1er août au dimanche 25 août 2024.

Parmi les événements estivaux incontournables de Monaco, il y a « L’Eté au Port Hercule ». Pour cette nouvelle édition, la mairie de Monaco a vu les choses en grand en transformant le quai Albert-Ier en un lieu de fête pour les familles. Ainsi, carrousel, karting (à partir de 3 ans), terrains de basket, pêche aux canards, trampoline, parcours NINJA et d’autres activités accueilleront le public entre 11h30 et 22h30.

Trois soirées spéciales auront lieu ce mois-ci. D’abord le 3 août avec des châteaux gonflables pour enfants et une soirée DJ à partir de 21h30. Puis, le 9 août avec le tant attendu spectacle de drones sur le thème des Jeux Olympiques et enfin, une soirée années 90/2000 le 17 août prochain.

Il y aura aussi, pour la seconde fois, des chalets de vente labélisés Sites historiques Grimaldi de Monaco qui proposeront des produits artisanaux tels que du fromage, de la charcuterie, des hot-dogs, des barbagiuans, des fougasses, des nougats, des bières, des olivades, de l’huile d’olive ou encore du foie gras (du 19 au 25 août). Sans oublier des cosmétiques au lait d’ânesse, des céramiques, des parfums et des goodies qui seront également mis à la vente.

© Monaco Tribune / Astrid Berges

Quoi faire à Monaco ce mois d’août 2024 ?

Lancement du « Village AS Monaco »

Après son premier match (et son premier but) avec l’AS Monaco, George Ilenikhena a participé à une grande séance de dédicace dans la zone inédite baptisée « Village AS Monaco ». Créée dans le cadre des festivités du Centenaire du Club, celle-ci contient un mini-terrain de foot ouvert de 16h à 22h30 et la populaire caravane du Kids Tour, équipée d’une cible géante pour des concours de précision.

© Monaco Tribune / Astrid Berges

Les visiteurs pourront aussi profiter d’une boutique éphémère pour se procurer les nouveaux maillots 2024-25 ainsi que d’autres produits aux couleurs rouge et blanche.