Quoi faire à Monaco ce mois d’août 2024 ?

Tout le mois d'août, le port Hercule accueille un marché et de nombreuses activités © Monaco Tribune / Astrid Berges

Monaco Tribune vous dresse la liste des événements à ne pas manquer en Principauté et vous donne ses idées sorties.

Exposition : Turner, le sublime héritage

La dernière salle nommée la Cathédrale comprend de nombreuses dernières oeuvres de l’artiste britannique © Direction de la Communication / Frédéric Nebinger

Artiste britannique majeur du début du 19ème siècle, une partie des œuvres de William Turner sont au Grimaldi Forum. Pour l’exposition phare de l’été, le palais des expositions monégasque fait fort et se voit prêter des tableaux issus des collections de la Tate.

Une exposition rare à ne pas manquer et qui fait découvrir, dans le même temps, des artistes contemporains qui répondent à travers leurs œuvres aux créations du peintre britannique, déjà en avance sur son temps sur les questions liées à la nature et à l’environnement.

Monte-Carlo Summer Festival

Lenny Kravitz au Monte-Carlo Summer Festival 2024 © TV Sorrisi e Canzoni

Le Monte-Carlo Summer Festival est un événement incontournable de la Principauté, attirant chaque année des milliers de mélomanes. Pour l’édition 2024, le festival s’étend du 6 juillet au 16 août, offrant une programmation éclectique dans des lieux emblématiques comme l’Opéra Garnier et la Salle des Étoiles.

Le mois d’août promet d’être particulièrement riche en émotions avec des concerts de stars internationales telles que Myriam Fares, Il Volo, Jorja Smith et Lenny Kravitz.

Exposition photos : Monaco et le Tour de France

Plusieurs panneaux retrace l’histoire du Tour de France à Monaco © Monaco Tribune / Théo Briand

Si vous passez par les Jardins Saint-Martin, ne manquez pas l’exposition photos accolée aux grilles des jardins entre le Musée Océanographique et la Cathédrale. Elle retrace à travers 19 photos les différents passages du Tour de France en Principauté. L’occasion de découvrir Monaco à travers des images d’archive et de revivre ce grand évènement qui est à chaque fois source de joie et de fierté.

L’été au Port Hercule

© Monaco Tribune / Astrid Berges

Comme tous les étés, la mairie de Monaco transforme le port en lieu de fête pour que résidents et touristes puissent profiter au mieux de l’été. Carrousel, karting, terrains de basket, pêche aux canards, trampoline, parcours NINJA, les nombreuses activités resteront jusqu’au 25 août.

A ne pas manquer : ce samedi 3 août, une soirée festive avec un DJ sur le quai Albert Ier et une autre le 17 août, cette fois-ci sur le thème des années 90-2000. Le 9 août, un spectacle avec 800 drones sera donné au-dessus du port.

Les concerts au Palais Princier de l’OPMC

© Direction de la Communication / Stephane Danna

Débutés le 11 juillet, les concerts au Palais Princier continuent en août. Deux concerts viendront terminer la saison. L’avant-dernier le 4 août fera honneur à Brahms, Smetana et Dvorak. Le dernier, le 8 août, sera dirigé par Petr Popelka et Mao Fujita sera au piano pour jouer le répertoire de Dvorak et Schumann.

Note bleue Summer Festival

© Facebook / La Note Bleue

Le Summer Festival de La Note Bleue est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique, avec des concerts qui oscillent entre jazz, soul, funk et musiques du monde. Au mois d’août, cinq groupes continueront de mettre l’ambiance sur la plage du Larvotto :