Cosa fare a Monaco ad agosto 2024

Per tutto il mese di agosto, Port Hercule ospiterà un mercato e una serie di attività © Monaco Tribune / Astrid Berges

Monaco Tribune ha stilato la lista degli eventi da non perdere nel Principato e vi dà qualche idea su cosa fare.

Mostra: “Turner, le sublime héritage”

L’ultima sala, chiamata la Cattedrale, ospita molte delle ultime opere dell’artista britannico © Direzione della Comunicazione / Frédéric Nebinger

Artista britannico di spicco dell’inizio del XIX secolo, alcune opere di William Turner sono in mostra al Grimaldi Forum. Per l’esposizione più importante di quest’estate, il centro espositivo monegasco sta dando il meglio di sé, con dipinti presi in prestito dalle collezioni della Tate.

Una mostra rara e da non perdere che espone anche il lavoro di artisti contemporanei che, con le loro opere, dialogano con le creazioni del pittore britannico, un artista già in anticipo sui tempi per quanto riguarda temi come la natura e l’ambiente.

Turner, le sublime héritage: “una collezione che non si vede spesso”

Monte-Carlo Summer Festival

Lenny Kravitz al Monte-Carlo Summer Festival 2024 © TV Sorrisi e Canzoni

Il Monte-Carlo Summer Festival è un evento imperdibile nel Principato, che attira ogni anno migliaia di appassionati di musica. Per l’edizione 2024, il festival si svolge dal 6 luglio al 16 agosto, con un programma ricco di eventi in luoghi iconici come l’Opéra Garnier e la Salle des Étoiles.

Agosto si preannuncia un mese particolarmente emozionante, con concerti di star internazionali come Myriam Fares, Il Volo, Jorja Smith e Lenny Kravitz.

Mostra fotografica: Monaco e il Tour de France

Diversi pannelli ripercorrono la storia del Tour de France a Monaco © Monaco Tribune / Théo Briand

Se vi capita di passare per i Jardins Saint-Martin, non perdetevi la mostra fotografica allestita sulla ringhiera tra il Museo Oceanografico e la Cattedrale. Le 19 foto ripercorrono le varie tappe del Tour de France nel Principato. È un’occasione per scoprire Monaco attraverso immagini d’archivio e rivivere questo grande evento, che è sempre fonte di gioia e orgoglio.

L’estate a Port Hercule

© Monaco Tribune / Astrid Berges

Come ogni estate, il Municipio di Monaco trasforma il porto in un’area di festa per permettere a residenti e turisti di godersi al meglio l’estate. Giostre, go-kart, campi da basket, pesca delle anatre, trampolino, percorso NINJA: tante attività vi aspettano fino al 25 agosto.

Tra le 16:00 e le 22:30 potrete visitare anche il Village AS Monaco! Partite di calcio sul mini campo, roulotte del Kids Tour, gare di precisione sul bersaglio gigante, quiz sull’AS Monaco, vivaci partite di calcio balilla… ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età!

Ci sarà anche un pop-up shop con le nuove maglie 2024-25, e ogni pomeriggio si potranno vincere dei premi.

L’8 agosto, dalle 16:30 alle 17:30, i tifosi più giovani del Monaco avranno l’opportunità di partecipare a laboratori di calcio introduttivi e avanzati insieme a diversi giocatori dell’Academy.

Da non perdere: sabato 3 agosto, una serata di festa con un DJ sul Quai Albert Ier e un’altra il 17 agosto, questa volta a tema anni ’90-2000. Il 9 agosto, uno spettacolo con 800 droni si svolgerà sopra il porto.

Concerti dell’OPMC al Palais Princier

© Direzione della comunicazione / Stephane Danna

Iniziati l’11 luglio, i concerti al Palais Princier proseguono fino ad agosto. Due concerti chiuderanno la stagione. Il penultimo, il 4 agosto, renderà omaggio a Brahms, Smetana e Dvorak. L’ultimo, l’8 agosto, sarà diretto da Petr Popelka con Mao Fujita al pianoforte per eseguire il repertorio di Dvorak e Schumann.

Note bleue Summer Festival

© Facebook / La Note Bleue

Il Summer Festival La Note Bleue è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica, con concerti che spaziano dal jazz al soul, dal funk alla world music. Ad agosto, cinque gruppi musicali continueranno ad animare la spiaggia del Larvotto: