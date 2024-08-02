Чем заняться в Монако в августе этого года?
Редакция Monaco Tribune составила для вас список мероприятий в Княжестве и предлагает вам идеи развлечений.
Выставка: Тёрнер – возвышенное наследие
Часть произведений ведущего британского художника начала XIX-го века выставлена в Grimaldi Forum. Для главной летней экспозиции, монакский выставочный комплекс получил картины из коллекции галереи Tate.
Не пропустите эту редкую экспозицию, которая также представляет современных художников, произведения которых перекликаются с шедеврами британского мастера, сильно опережавшего свою эпоху в вопросах, связанных с природой и окружающей средой.
Monte-Carlo Summer Festival
Monte-Carlo Summer Festival – культовое событие в Княжестве – ежегодно собирает тысячи поклонников музыки. В этом году фестиваль проходит с 6 июля по 16 августа и предлагает пеструю программу в культовых местах, таких как Опера Гарнье и Звездный зал.
В августе программа будет особенно богатой на эмоции с концертами таких звезд, как Мириам Фарес, трио Il Volo, Джорджа Смит и Ленни Кравиц.
Фотовыставка: Монако и Тур де Франс
Если вы будете проходить через Сад Сен-Мартен, не пропустите фотовыставку на ограде сада между Океанографическим музеем и Кафедральным собором. 19 фотографий запечатлели историю Тур де Франс в Княжестве. Отличная возможность познакомиться с Монако по архивным фотографиям и еще раз прожить это большое событие, каждый раз несущее с собой радость и гордость.
Лето в порту Эркюль
Каждое лето мэрия Монако преображает порт в место праздника, чтобы резиденты и туристы смогли по-настоящему вкусить прелести летнего сезона. Карусель, картинги, баскетбольные площадки, ловля уток, батут, полоса препятствий НИНДЗЯ, и прочие развлечения будут открыты до 25 августа.
Посетите также деревню ФК «Монако» с 16:00 до 22:30! Футбольные матчи на мини-поле, фургончик Kids Tour, конкурсы на точность удара по гигантской мишени, викторина о ФК «Монако», безумные сражения в настольный футбол… развлечения на любой возраст и вкус!
Будет работать поп-ап бутик, в котором будут представлены новые футболки сезона 2024-2025, а каждый день после обеда будут разыгрываться призы.
8 августа с 16:30 до 17:30 самые молодые болельщики монегасков смогут принять участие в мастер-классах для начинающих и продвинутых футболистов вместе с несколькими игроками Академии.
Внимание! В эту субботу, 3 августа, на набережной Альбера I пройдет праздничный вечер с диджеем, а 17 августа – вечер на тему 90-х и нулевых. 9 августа над портом будет представление с участием 800 дронов.
Концерты Филармонического оркестра Монте-Карло (OPMC) в княжеском дворце
Начавшись 11 июля, концерты в княжеском дворце продолжатся в августе. Сезон закончится двумя концертами. 4 августа прозвучат произведения Брамса, Сметаны и Дворжака. Дирижировать последним концертом, 8 августа, будет Петр Попелька, а за фортепьяно будет Мао Фудзита. Прозвучат произведения Дворжака и Шумана.
Note bleue Summer Festival
Летний фестиваль La Note Bleue – культовое событие для любителей музыки. Пройдут джазовые концерты, концерты соул и фанк-музыки, а также концерты музыки народов мира. В августе на пляже Ларвотто выступит пять коллективов:
- Тони Момрель: 2-3 августа
- Кикка: 9-10 августа
- Close Counters: 16-17 августа
- Flexie Muiso & Le Rom D Collective: 23-24 августа
- Джойс Морено: 30-31 августа