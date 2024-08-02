Чем заняться в Монако в августе этого года?

Весь август в порту Эркюль будет открыт рынок и пройдут многочисленные мероприятия © Monaco Tribune / Астрид Берж (Astrid Berges)

Редакция Monaco Tribune составила для вас список мероприятий в Княжестве и предлагает вам идеи развлечений.

Выставка: Тёрнер – возвышенное наследие

В последнем зале – Соборе – выставлены многочисленные последние работы британского мастера © Дирекция по связям / Фредерик Небенже (Frédéric Nebinger)

Часть произведений ведущего британского художника начала XIX-го века выставлена в Grimaldi Forum. Для главной летней экспозиции, монакский выставочный комплекс получил картины из коллекции галереи Tate.

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Не пропустите эту редкую экспозицию, которая также представляет современных художников, произведения которых перекликаются с шедеврами британского мастера, сильно опережавшего свою эпоху в вопросах, связанных с природой и окружающей средой.

Экспозиция Тёрнера – возвышенное наследие и«редкая коллекция»

Monte-Carlo Summer Festival

Ленни Кравиц на Monte-Carlo Summer Festival 2024 © TV Sorrisi e Canzoni

Monte-Carlo Summer Festival – культовое событие в Княжестве – ежегодно собирает тысячи поклонников музыки. В этом году фестиваль проходит с 6 июля по 16 августа и предлагает пеструю программу в культовых местах, таких как Опера Гарнье и Звездный зал.

В августе программа будет особенно богатой на эмоции с концертами таких звезд, как Мириам Фарес, трио Il Volo, Джорджа Смит и Ленни Кравиц.

Фотовыставка: Монако и Тур де Франс

Множество фотографий запечатлели историю Тур де Франс в Монако © Monaco Tribune / Тео Бриан (Théo Briand)

Если вы будете проходить через Сад Сен-Мартен, не пропустите фотовыставку на ограде сада между Океанографическим музеем и Кафедральным собором. 19 фотографий запечатлели историю Тур де Франс в Княжестве. Отличная возможность познакомиться с Монако по архивным фотографиям и еще раз прожить это большое событие, каждый раз несущее с собой радость и гордость.

Лето в порту Эркюль

© Monaco Tribune / Астрид Берж (Astrid Berges)

Каждое лето мэрия Монако преображает порт в место праздника, чтобы резиденты и туристы смогли по-настоящему вкусить прелести летнего сезона. Карусель, картинги, баскетбольные площадки, ловля уток, батут, полоса препятствий НИНДЗЯ, и прочие развлечения будут открыты до 25 августа.

Посетите также деревню ФК «Монако» с 16:00 до 22:30! Футбольные матчи на мини-поле, фургончик Kids Tour, конкурсы на точность удара по гигантской мишени, викторина о ФК «Монако», безумные сражения в настольный футбол… развлечения на любой возраст и вкус!

Будет работать поп-ап бутик, в котором будут представлены новые футболки сезона 2024-2025, а каждый день после обеда будут разыгрываться призы.

8 августа с 16:30 до 17:30 самые молодые болельщики монегасков смогут принять участие в мастер-классах для начинающих и продвинутых футболистов вместе с несколькими игроками Академии.

Внимание! В эту субботу, 3 августа, на набережной Альбера I пройдет праздничный вечер с диджеем, а 17 августа – вечер на тему 90-х и нулевых. 9 августа над портом будет представление с участием 800 дронов.

Концерты Филармонического оркестра Монте-Карло (OPMC) в княжеском дворце

© Дирекция по связям / Стефан Данна (Stéphane Danna)

Начавшись 11 июля, концерты в княжеском дворце продолжатся в августе. Сезон закончится двумя концертами. 4 августа прозвучат произведения Брамса, Сметаны и Дворжака. Дирижировать последним концертом, 8 августа, будет Петр Попелька, а за фортепьяно будет Мао Фудзита. Прозвучат произведения Дворжака и Шумана.

Note bleue Summer Festival

© Facebook / La Note Bleue

Летний фестиваль La Note Bleue – культовое событие для любителей музыки. Пройдут джазовые концерты, концерты соул и фанк-музыки, а также концерты музыки народов мира. В августе на пляже Ларвотто выступит пять коллективов: