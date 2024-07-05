Экспозиция Тёрнера – возвышенное наследие и «редкая коллекция»

Экспозиция также заинтересует любителей современного искусства, благодаря различным произведениям, перекликающимися с живописью Тёрнера.

Этим летом Grimaldi Forum Monaco принимает уникальную экспозицию, посвященную Уильяму Тёрнеру, одному из величайших британских художников и представителю школы апокалиптического пейзажа. Экспозиция «Тёрнер, возвышенное наследие», организованная в партнерстве с галереей Тейт, пройдет с 6 июля по 1 сентября 2024. На экспозиции будет представлено более 80 произведений, включая 38 работ маслом на холсте. Эта ретроспектива знакомит с уникальным взглядом Тёрнера на возвышенное и его стремление «уловить красоту и ужас природы», как объясняет Элизабет Брук, комиссар экспозиции.

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Генеральный директор Grimaldi Forum, Сильви Бианшери, подчеркивает значение этого события: «Это – довольно редкая коллекция». Элизабет Брук в добавок утверждает, что «это – уникальная возможность, которая выпадает лишь раз в поколение». Сотрудничество, начатое три года назад, знаменует премьеру: Тейт еще никогда не предоставляла такое количество работ Тёрнера на экспозициях вне стен своих четырех галерей.

Диалог с современностью

Диалог между творениями Тёрнера и произведениями современных художников носит постоянный характер. Каждый зал отражает часть жизни Тёрнера и его работы, с которыми переплетаются творения современного искусства.

«Stormy Sea with Blazing Wreck» (Шторм с пылающей лодкой), Тёрнер © Tate

Этот интересный выбор отражает устойчивое влияние Тёрнера на искусство даже после его смерти. Рядом с Тёрнером представлены работы таких художников, как Джон Акомфрах, Олафур Элиассон, Ричард Лонг и Марк Ротко. Они дают современную перспективу понятия возвышенного и отношений между человеком и природой.

Фильм современного мастера, Джона Акомфраха, перекликающийся с апокалиптическими пейзажами © Monaco Tribune / Астрид Берж (Astrid Berges)

Grimaldi Forum – идеальное место

Элизабет Брук считает, что Grimaldi Forum является идеальным местом для этой коллекции работ: «Не все учреждения способны организовать такую экспозицию. Просторные залы Grimaldi позволили нам это сделать. (…) Эти залы идеально подходят для одновременной презентации работ Тёрнера и современных мастеров.»

Четыре великолепные экспозиции пройдут во время Monaco Art Week

Экспозиция занимает площадь 2 000 м² и принимает невиданную сценографию, выделяющую апокалиптические пейзажи Тёрнера – от его первых акварелей и холстов с британскими пейзажами 90-х годов XVIII-го века до его блестящих холстов 40-х годов XIX-го века. Последние иногда напоминают школу импрессионистов и работы Клода Моне, выставлявшиеся в Grimaldi Forum в прошлом году.

Кому будет интересна эта экспозиция?

Она заинтересует как любителей современного искусства, так и поклонников более исторической и классической живописи. Работы Тёрнера ведут прямой диалог с современными произведениями искусства в общих залах, позволяя охватить всю публику и ознакомить ее с двумя переплетающимися между собой эпохами.

Работа «Totality» (Совокупность) Кати Патерсон представляет 10 000 солнечных затмений в одном дискотечном шаре © Monaco Tribune / Астрид Берж (Astrid Berges)

Элизабет Брук объясняет, что Тёрнер – не только «пионер модернизма», но еще и один из самых известных британских художников: «Публика может как поинтересоваться работами современных мастеров, так и открыть для себя Тёрнера».

Экспозиция дает образовательный и чувственный посыл, начинаясь со вступления в концепции апокалиптического пейзажа и романтизма, и продолжаясь в различных периодах творчества Тёрнера.

Ну и вишенка на торте – с 8 по 19 июля Grimaldi Forum предлагает тематические занятия для молодёжи, чтобы заинтересовать её представлением пейзажей в ходе игровых экскурсий и художественных мастерских.

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