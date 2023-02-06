В Гримальди Форуме пройдёт выставка работ Клода Моне

Летом 2023 года в Гримальди Форуме пройдет незабываемое событие: выставка картин под названием «Моне в ярком свете» ( « Monet en pleine lumière »).

Эта выставка, куратором которой является Марианна Матье (Marianne Mathieu), будет посвящена 140-летию первого визита Клода Моне в Монако и на Французскую Ривьеру. Свет и пейзажи Лазурного берега стали поворотным моментом в творчестве и карьере родоначальника движения импрессионизма.

С 8 июля по 3 сентября 2023 года впервые будут выставлены картины, созданные во время его пребывания на Ривьере, в непосредственной близости от вдохновивших художника пейзажей. В этой секции будет представлена 21 работа, охватывающая длительный период с его юности в Гавре и заканчивая последними картинами в Живерни.

Как на открытке: Гримальди Форум

Всего на выставке будет представлено около 100 работ, почти половина из которых получена благодаря партнерству между Гримальди Форумом и Музеем Мармоттан-Моне в Париже. Другие работы поступят из различных коллекций, в том числе из Княжеского дворца Монако и таких международных учреждений, как Художественный музей искусств Кливленда, Музей искусств Колумбуса, Денверский художественный музей и других.

Практическая информация: