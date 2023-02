Le Grimaldi Forum s’apprête à accueillir Claude Monet

A l’été 2023, le Grimaldi Forum signera une exposition-événement exceptionnelle intitulée « Monet en pleine lumière ».

Cette exposition, dont le commissariat sera assuré par Marianne Mathieu, célèbrera le 140ème anniversaire de la première escale de Claude Monet à Monaco et sur la Riviera. La lumière est les paysages de la Côte d’Azur vont constituer un point tournant dans l’œuvre et la carrière du chef de file de l’impressionnisme.

Du 8 juillet au 3 septembre 2023, et pour la première fois, des peintures créées pendant ses séjours sur la Riviera vont être exposées, à proximité des sites préservés où elles ont été peintes. Cette section comportera 21 œuvres, de sa jeunesse havraise aux derniers tableaux de Giverny.

Une trentaine d’artistes mobilisés pour une exposition lumineuse à Monaco

Au total, l’exposition réunira une centaine de toiles, dont près de la moitié accordées grâce au partenariat entre le Grimaldi Forum et le musée Marmottan Monet, à Paris. Les autres œuvres seront issues de différentes collections incluant le Palais Princier de Monaco et autres institutions internationales, parmi lesquelles le Cleveland Museum of Art, le Columbus Museum of Art ou encore le Denver Art Museum, pour ne citer qu’elles.

Infos pratiques :