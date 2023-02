Claude Monet presto al Grimaldi Forum

La prossima estate, il Grimaldi Forum firmerà una mostra-evento eccezionale intitolata “Monet en pleine lumière”.

L’esposizione, a cura di Marianne Mathieu, celebra il 140° anniversario della prima visita di Claude Monet a Monaco e sulla Riviera francese. La luce e i paesaggi della Costa Azzurra rappresentano un punto di svolta nelle opere e nella carriera del padre dell’impressionismo.

Per la prima volta, dall’8 luglio al 3 settembre 2023, alcuni dei dipinti realizzati durante i suoi soggiorni sulla Costa Azzurra saranno esposti proprio nei pressi di quei luoghi incontaminati dove sono stati dipinti. Questa sezione racchiuderà 21 opere, dalla sua giovinezza a Le Havre agli ultimi quadri a Giverny.

Un paesaggio da cartolina: il Grimaldi Forum

In totale l’esposizione conterà un centinaio di tele, di cui quasi la metà concesse grazie alla collaborazione tra il Grimaldi Forum e il museo Marmottan Monet di Parigi. Le altre opere arriveranno da diverse collezioni, tra cui quella del Palazzo del Principe di Monaco e di altre istituzioni internazionali, come il Cleveland Museum of Art, il Columbus Museum of Art o il Denver Art Museum, solo per citarne alcuni.

Info pratiche: