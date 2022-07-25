Мы заново открываем для себя историю наших любимых уголков благодаря фотографиям. Сегодня очередь культового Гримальди Форума.

Гримальди Форум, где проходят крупные выставки и ключевые события, занимает в Княжестве особое место. Будучи самым новым из знаковых зданий, открытых публике, Гримальди Форум известен во всем мире благодаря таким престижным событиям, как выставка Top Marques, выступления Балета Монте-Карло, а также Телевизионный фестиваль Монте-Карло.

Там, где сейчас возвышается Гримальди Форум, когда-то было лишь море и небольшое скалистое возвышение.

© Жан-Пьер Баскуль

В пятидесятые годы, по мере того как туристы заполоняли пляж Ларвотто, медленно начиналось обустройство территории. У Князя-строителя Ренье постепенно созревала идея. Проект развить Ларвотто и сделать его полноценным курортом принадлежал ему.

© Жан-Пьер Баскуль

В период с 1958 по 1963 год квартал Ларвотто преобразился. У моря была отвоевана огромная полоска суши, на которой был возведен курорт Ларвотто, каким мы знаем его и сегодня. Первая намывная территория поднялась из морских глубин в 1961 году. Это квартал Портье площадью 35 000 м², где в 1966 был построен «Столетний зал», а позднее и Гримальди Форум.

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© Жан-Пьер Баскуль – Новая намывная территория Портье в начале 60-х гг.

© Жан-Пьер Баскуль – Строительство «Столетнего зала», декабрь 1965

Строительство «Столетнего зала» было завершено в 1966 году. Его инаугурация была приурочена к годовщине открытия Казино, площади Казино, Hôtel de Paris и, в целом, нового квартала Монте-Карло. Место оставалось выставочным залом, в котором проходили важные для Княжества события, до 1992 года. После этого был запущен амбициозный проект под названием Гримальди Форум, строительство которого продолжалось до конца XX века.

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© Жан-Пьер Баскуль – Ларвотто в конце 70-х гг.

Когда «Столетний зал» был снесен, освободилось место под закладку фундамента Гримальди Форума. Начиная с 1992 и на протяжении восьми лет в Ларвотто велись невиданные строительные работы. Параллельно с этим, в 1994 году, в окрестностях был разбит Японский сад, чтобы украсить собой новое сердце культурных событий Княжества.

© Жан-Пьер Баскуль – Ларвотто и расчищенная территория на месте бывшего «Столетнего зала», начало 90-х гг.

© Гримальди Форум Монако – Монументальное строительство Гримальди-Форума

В 2000 году состоялось открытие Гримальди Форума. Площадь здания составляет 70 000 м². Благодаря своему силуэту строение из стали и стекла стало одним из символов Княжества.

Гигантский комплекс включает в себя театр, три зала на 1 800, 800 и 400 мест, 22 конференц-зала и семь ресторанных зон. Пространство-трансформер общей площадью 35 000 м² максимально эффективно обустраивается для выставок и событий, которые проводятся в этом величественном Центре Конгрессов и Культуры. В 2019 году около 300 тысяч гостей посетили Гримальди Форум, который за весь год пустовал лишь 10 дней. Это ли не доказательство его международного признания?

© Гримальди Форум Монако

© Жан-Пьер Баскуль

Сегодня крышу Гримальди Форума покрывают 1500 солнечных батарей, что делает его первым аккумулятором солнечной энергии в Княжестве. Вырабатываемая электроэнергия эквивалентна годовому потреблению энергии 170 монегасскими семьями и позволяет покрыть потребности центра.

В 2025 году Гримальди Форум будет праздновать четверть века со дня открытия и собирается расширить свое пространство с южной стороны и получить выход на новую намывную территорию «Маретерра». Общая площадь Гримальди Форума, таким образом, должна будет вырасти с нынешних 70 000 м² до 80 000 м², пространство-трансформер также увеличится и должно достичь 41 000 м². К уже имеющимся семи ресторанным зонам добавятся еще три.

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© Гримальди Форум Монако

Монако сильно менялось на протяжении XIX и XX веков, Казино и окрестности – свидетели этих изменений. Другие части города не отстают, и если вы хотите открыть для себя больше, присоединяйтесь к группе энтузиастов и ее координатору Жан-Полю Баскулю (Jean-Paul Bascoul). Члены группы активно делятся в Facebook старыми фотографиями Княжества: Monaco4Ever.