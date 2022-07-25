Мы заново открываем для себя историю наших любимых уголков благодаря фотографиям. Сегодня очередь культового Гримальди Форума.
Гримальди Форум, где проходят крупные выставки и ключевые события, занимает в Княжестве особое место. Будучи самым новым из знаковых зданий, открытых публике, Гримальди Форум известен во всем мире благодаря таким престижным событиям, как выставка Top Marques, выступления Балета Монте-Карло, а также Телевизионный фестиваль Монте-Карло.
Там, где сейчас возвышается Гримальди Форум, когда-то было лишь море и небольшое скалистое возвышение.
В пятидесятые годы, по мере того как туристы заполоняли пляж Ларвотто, медленно начиналось обустройство территории. У Князя-строителя Ренье постепенно созревала идея. Проект развить Ларвотто и сделать его полноценным курортом принадлежал ему.
В период с 1958 по 1963 год квартал Ларвотто преобразился. У моря была отвоевана огромная полоска суши, на которой был возведен курорт Ларвотто, каким мы знаем его и сегодня. Первая намывная территория поднялась из морских глубин в 1961 году. Это квартал Портье площадью 35 000 м², где в 1966 был построен «Столетний зал», а позднее и Гримальди Форум.
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Строительство «Столетнего зала» было завершено в 1966 году. Его инаугурация была приурочена к годовщине открытия Казино, площади Казино, Hôtel de Paris и, в целом, нового квартала Монте-Карло. Место оставалось выставочным залом, в котором проходили важные для Княжества события, до 1992 года. После этого был запущен амбициозный проект под названием Гримальди Форум, строительство которого продолжалось до конца XX века.
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Когда «Столетний зал» был снесен, освободилось место под закладку фундамента Гримальди Форума. Начиная с 1992 и на протяжении восьми лет в Ларвотто велись невиданные строительные работы. Параллельно с этим, в 1994 году, в окрестностях был разбит Японский сад, чтобы украсить собой новое сердце культурных событий Княжества.
В 2000 году состоялось открытие Гримальди Форума. Площадь здания составляет 70 000 м². Благодаря своему силуэту строение из стали и стекла стало одним из символов Княжества.
Гигантский комплекс включает в себя театр, три зала на 1 800, 800 и 400 мест, 22 конференц-зала и семь ресторанных зон. Пространство-трансформер общей площадью 35 000 м² максимально эффективно обустраивается для выставок и событий, которые проводятся в этом величественном Центре Конгрессов и Культуры. В 2019 году около 300 тысяч гостей посетили Гримальди Форум, который за весь год пустовал лишь 10 дней. Это ли не доказательство его международного признания?
Сегодня крышу Гримальди Форума покрывают 1500 солнечных батарей, что делает его первым аккумулятором солнечной энергии в Княжестве. Вырабатываемая электроэнергия эквивалентна годовому потреблению энергии 170 монегасскими семьями и позволяет покрыть потребности центра.
В 2025 году Гримальди Форум будет праздновать четверть века со дня открытия и собирается расширить свое пространство с южной стороны и получить выход на новую намывную территорию «Маретерра». Общая площадь Гримальди Форума, таким образом, должна будет вырасти с нынешних 70 000 м² до 80 000 м², пространство-трансформер также увеличится и должно достичь 41 000 м². К уже имеющимся семи ресторанным зонам добавятся еще три.
Монако сильно менялось на протяжении XIX и XX веков, Казино и окрестности – свидетели этих изменений. Другие части города не отстают, и если вы хотите открыть для себя больше, присоединяйтесь к группе энтузиастов и ее координатору Жан-Полю Баскулю (Jean-Paul Bascoul). Члены группы активно делятся в Facebook старыми фотографиями Княжества: Monaco4Ever.