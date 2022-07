Redécouvrez en images, l’histoire de vos lieux monégasques préférés. Aujourd’hui, place à l’emblématique Grimaldi Forum.

Lieu de toutes les grandes expositions et évènements, le Grimaldi Forum s’est forgé une place toute particulière au sein de la Principauté. Dernier arrivé des bâtiments emblématiques ouverts au public, le Grimaldi Forum rayonne à travers le monde grâce à ses évènements prestigieux tels que Top Marques, les Ballets de Monte-Carlo ou encore le Festival de Télévision de Monte-Carlo.

À l’origine, il n’y avait que la mer et une petite formation rocheuse à l’emplacement du Grimaldi Forum.

© Jean-Paul Bascoul

Dans les années 50, à mesure que les touristes se massent sur la plage du Larvotto, les aménagements se développent lentement. Une idée germe petit à petit chez le Prince Bâtisseur, Rainier III. Celle de développer le Larvotto pour en faire une station balnéaire complète.

© Jean-Paul Bascoul

Ainsi, entre 1958 et 1963, le quartier du Larvotto se métamorphose. De gigantesques extensions en mer viennent se greffer à la plage pour créer la véritable station balnéaire du Larvotto comme on la connait encore aujourd’hui. Le premier terre-plein sort de la mer en 1961. Situé au Portier et d’une surface de 35 000 m², cette extension accueille en 1966, le Hall du Centenaire et plus tard le Grimladi Forum.

© Jean-Paul Bascoul – La nouvelle extension au Portier au début des années 60

© Jean-Paul Bascoul – Le Hall du Centenaire en construction, en décembre 1965

Achevé en 1966, le Hall du Centenaire fête les 100 ans de l’inauguration du Casino, de sa place, de l’Hôtel de Paris et donc, du nouveau quartier de Monte-Carlo. Il servira de hall d’exposition pour les évènements en Principauté, jusqu’en 1992. Après cela, l’ambitieux projet du Grimaldi Forum est lancé et la construction va s’effectuer durant toute la fin du 20ème siècle.

© Jean-Paul Bascoul – Le Larvotto à la fin des années 70

Une fois le Hall du Centenaire rasé, le champ devient libre pour poser les premières fondations du Grimaldi Forum. À partir de 1992 et pendant huit ans, un chantier titanesque va remuer le Larvotto. Dans le même temps, en 1994, le Jardin Japonais est aménagé pour agrémenter les alentours du prochain cœur culturel de la Principauté.

© Jean-Paul Bascoul – Le Larvotto et l’extension débarrassée du Hall du Centenaire, au début des années 90

© Grimaldi Forum Monaco – Le chantier monumental du Grimaldi Forum

En 2000, le Grimaldi Forum est inauguré. Le bâtiment couvre une surface de 70 000 m². Mélange d’acier et de verre, il devient emblématique en Principauté grâce à sa silhouette singulière.

Le géant comprend un théâtre, trois auditoriums de 1 800, 800 et 400 places chacun, 22 salles de conférences et sept espaces de restauration. En tout, 35 000 m² entièrement modulable sont proposés pour s’adapter au mieux aux expositions et évènements se déroulant dans ce majestueux Centre de Congrès et de Culture. En 2019, près de 300 000 visiteurs ont foulé le sol du Grimaldi Forum et le lieu n’a connu que 10 jours d’inoccupation. Preuve de son attrait international.

© Grimaldi Forum Monaco

© Jean-Paul Bascoul

Aujourd’hui, le toit du Grimaldi Forum est recouvert de 1500 panneaux photovoltaïques. Il devient ainsi la première centrale photovoltaïque de la Principauté. Sa production électrique permet de combler les besoins du centre en produisant l’équivalent de la consommation annuelle de 170 foyers monégasques.

En 2025, pour fêter son quart de siècle, le Grimaldi Forum compte s’agrandir au sud pour préparer son union avec la nouvelle extension en mer Mareterra. La surface totale du Grimaldi Forum devrait donc passer de 70 000 m², actuellement, à 80 000 m² et la surface modulable devrait, elle aussi, augmenter pour atteindre les 41 000 m². Trois nouveaux espaces de restaurations viendront également s’ajouter aux sept déjà existants.

© DR

© Grimaldi Forum Monaco

Monaco a beaucoup évolué tout au long du 20ème siècle, le Grimaldi Forum témoigne de ces changements. Le reste de la ville n’est pas en reste et si vous souhaitez en découvrir plus, un groupe de passionnés, administré par Jean-Paul Bascoul, s’est réuni sur Facebook pour partager leurs anciennes photos de la Principauté : Monaco4Ever.